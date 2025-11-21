Lai arī pirmo Adventi svinēsim tikai nākamnedēļ, kādā saimniecībā Jēkabpilī, SIA “Sedumi” dārzniecībā, Ziemassvētki šķietami jau ir sākušies. Gluži kā sarkans paklājs, tur uzziedējušas puansetijas, kuras tautā dēvē par Ziemassvētku zvaigznēm, vēsta 360TV Ziņas.
Vairāk nekā 40 tūkstoši šo ziedu liecina par tuvojošos Adventa laiku. SIA “Sedumi” dārzniecībā kopumā ir padsmit puansetiju šķirņu dažādās krāsās un formās, taču dominē viena krāsa. Kā atzīst uzņēmuma valdes loceklis un dārzniecības vadītājs Sarmis Kalniņš, 99 procenti ziedu ir sarkanā krāsā.
Lai svētkos varētu baudīt zvaigžņu krāšņumu, tās sāk audzēt jau jūlija sākumā. Dārzniecība puansetijas audzē jau 15 gadus un ir vienīgā Latvijā, kas to dara tik lielos apjomos vairumtirdzniecībai.
Sedumu ziediem tikpat kā nav konkurences, jo, salīdzinājumā ar Holandes audzētājiem, viņi var nodrošināt gan labu cenu, gan ļoti labu kvalitāti. Transportējot ziedus no ārvalstīm, tie vairākas dienas pavada tumsā un galvenais – saspiesti, kas tos neizbēgami traumē. Sarmis Kalniņš: "Saspiežot lapiņu momentā iznāk baltais piens ārā. Un tur, kur iznāk piens, veidosies melna strīpa."
Dārzniecībai Ziemassvētku zvaigznes dod iespēju strādāt pilnu sezonu, tādejādi aizpildot salīdzinoši klusos novembra un decembra mēnešus.
No siltumnīcām puansetijas jau sākušas ceļu uz veikalu plauktiem. Dārzniecības darbu vadītāja Santa Driķe sniedz padomu, kā pareizi rūpēties par Ziemassvētku zvaigznēm, lai tās ilgi priecētu acis:
Santa Driķe: "Vislabākais padoms ir nelikt uz palodzes, jo no radiatoriem nāk siltums, un neiekaltēt un nepārlaistīt. Vajag pataustīt kūdru vienkārši. Var arī pēc krāsas saprast – kad viņa ir šāda, tumšāka, tad puansetija ir padzērusies."
Tā kā ziedam nepatīk straujas temperatūras maiņas, svarīgi arī to, nesot ārā no veikala, vismaz nedaudz apsegt.
Kā ar smaidu atzīst saimniecības vadītājs: "Mēs [Ziemassvētku zvaigžņu dēļ] pirmie nosvinam un tad pārējie." Jau tuvākajā laikā Ziemassvētku zvaigznes siltumnīcās nomainīs pavasaris, kad februārī šeit uzplauks teju 300 tūkstoši tulpju.
