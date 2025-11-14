Floridas štata pievilcīgā un dārgā metropole Maiami ieņem trešo pozīciju Ziemeļamerikā dārdzības ziņā. TV kanāla 360 un Tet veidotā raidījuma "Sapnis citā Amerikā" vadītājs Lauris Reiniks norāda, ka tās apkārtnē mīt gan skaisti, gan panākumiem bagāti cilvēki, un, par laimi, starp tiem ir arī astotās sērijas galvenais personāžs Roberts Maziņš – agrākais hokejists, tagad jauniešu sporta aģents.
Raidījuma sākumā abi satiekas Roberta ofisa un dzīvokļu ēkā. Šo plašo, moderni iekārtoto un labi izgaismoto telpu izmanto cilvēki, kas šeit gan dzīvo, gan strādā. Reiniks pauž izbrīnu par to, ka Maziņš dzīvo telpā, kas paredzēta darbam: "Kaut kas tāds ir iespējams tikai Amerikā."
Savas hokejista karjeras laikā Maziņš pārstāvēja Latviju U20 izlasē un piedalījās pasaules čempionātos. Viņš spēlējis Latvijas jauniešu komandā, piedaloties sacensībās ASV, Kanādā, Somijā un visbeidzot Kazahstānā, kur pēc trenera un menedžera amatiem pārcēlās uz Maiami.
Viņš izveidoja sporta un talantu aģentūras uzņēmumu "369 ENT", kurā patlaban darbojas kā aģents un padomdevējs jaunajiem bokseriem un hokejistiem. Maziņa Amerikas pieredze sākās pirms gandrīz diviem gadu desmitiem.
Roberts stāsta, ka bērnībā viņam bija gādīga māte un prasīgs tēvs. Pabeidzot devīto klasi, māte viņam noteica prasību – bija jāpamet mācības, jo viņa uzskatīja, ka palikšana vidusskolā negatīvi ietekmētu viņa labklājību.
Maziņš atzīst, ka nebija viegls bērns – viņam bija grūti nosēdēt uz vietas, pastāvīgi bija nepieciešamība kustēties, un noturēt viņu skolā bija liels izaicinājums. Viņš uzskata, ka tas varētu būt saistīts ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS).
Kā kustīgam un enerģiskam jaunietim viņam īpašu interesi radīja sports. Tas, ko viņš darīja ar prieku, viņam izdevās labi. Viens treneris pamanīja viņa sasniegumus turnīrā un piedāvāja iespēju doties uz Ameriku.
Noklausījies Roberta dzīvesstāstu, Reiniks secina: "Tas ir pirmais no mūsu varoņiem, kurš ASV ir nonācis pret savu gribu, vecāku iespaidā!"
