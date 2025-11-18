Otrdien, 18. novembrī, 11. novembra krastmalā, norisinās Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai veltīta Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parāde. Šogad parādei ir jauns nosaukums, kas atspoguļo visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu Latvijā, kā arī sabiedroto valstu nozīmīgo ieguldījumu Latvijas drošībā.
Parādi komandē Mācību vadības pavēlniecības komandieris, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas rektors pulkvedis Māris Utināns, bet to pieņem Nacionālo bruņoto spēku augstākais vadonis, Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P) un Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns.
Nacionālos bruņotos spēkus parādē pārstāv Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Štāba bataljons, Jūras spēki, Gaisa spēki, Nodrošinājuma pavēlniecība, Zemessardzes 1. Rīgas, 2. Vidzemes, 3. Latgales un 4. Kurzemes brigāde, kā arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Valsts aizsardzības dienesta karavīri soļo savu vienību ierindās, simbolizējot jauno paaudzi Latvijas aizsardzībā.
Parādē pēc Latvijas karoga vada soļo sabiedroto valstu karogu grupas - Albānijas, Kanādas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Islandes, Itālijas, Lietuvas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Spānijas un Ukrainas karogi, apliecinot sabiedroto vienotību un atbalstu Latvijai.
Tāpat parādē piedalās NATO Spēku integrācijas vienības Latvijā, Baltijas Aizsardzības koledžas, Lietuvas un Igaunijas karogu grupas, kā arī NATO 1. pastāvīgās jūras pretmīnu grupas karoga grupa, kuras komandvadību šogad pārņēma Latvijas Jūras spēki ar flagmani "Virsaitis".
Pirmo reizi parādē piedalās Tieslietu ministrijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes karoga grupa, apliecinot iesaisti visaptverošā valsts aizsardzībā.
