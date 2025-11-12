Līdz ar Kultūras ministrijas (KM) lēmumu iekļaut 19. gadsimtā celtās Dadzīšu (Rusuļu) ūdensdzirnavas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, šajā sarakstā uzskaitīto objektu skaits sasniedzis 9000, informē Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde (NKMP).
Madonas novada Mārcienas pagasta "Dadzīšos" Aronas upes krastā celtās ūdensdzirnavas sarakstā iekļautas kā reģiona nozīmes industriālais piemineklis. "Objekts ir raksturīgs Latvijas ūdensdzirnavu paraugs, kas saistīts ar reģiona ražošanas, amatniecības un teritorijas infrastruktūras attīstību. Pašlaik valsts aizsardzībā ir mazāk nekā 30 ūdensdzirnavu," norāda NKMP.
Dadzīšu dzirnavu sākumus datē ar 19. gadsimta 90. gadiem. Tā laika avīzē "Mājas Viesis" 1896. gada jūnijā vēstīts, ka Mārcienas pagasta "Lejas Rusuļu" māju gruntnieks Andrejs Dadzītis saņēmis atļauju māju robežās uz Aronas upes ierīkot ūdensdzirnavas ar dambi. Savukārt NKMP rīcībā ir informācija, ka dzirnavas būvējis Mārcienas muižas kalps Jēkabs Dadzītis. 20. gadsimta 30. gados objektā uzstādītas divas tolaik modernās "Francis" tipa turbīnas, kas kalpojušas līdz pat 1986. gadam. Padomju okupācijas gados dzirnavu mājā iekārtoti dzīvokļi.
Pieminekļa statusa vērtu šo objektu padara kā pati ūdensdzirnavu ēka, tā tajā esošie mehānismi un iekārtas – piedziņas vārpstas ar zobratiem, trīs maļamie gaņģi, grūbotājs, bīdelētājs, gateris, kā arī ar to saistītā saimniecības ēka, kanālu un aizsprostu – slūžu sistēma. "Objekta saglabājamās vērtības: inovatīvais risinājums (ūdensdzirnavu būve ar vēsturiskiem uzslāņojumiem), telpiskais izvietojums ainavā, konstruktīvā sistēma, plānojuma struktūra, iekārtas mehānismi un aprīkojums, oriģinālās darbības (funkcionēšanas) iespējas," norādīts KM lēmumā.
Dadzīšu dzimta ūdensdzirnavās saimniekojusi vairākās paaudzēs un saimnieko tur joprojām. "Dzirnavas šobrīd ir iekonservētā režīmā, bet tās ir labā stāvoklī. Šobrīd konkrētu plānu vēl nav, bet būtu prieks sakārtot un uzlabot vidi, iespējams, atjaunot dzirnavu daļu kā muzeju," NKMP citē vienu no īpašniecēm Sintiju Dadzīti.
