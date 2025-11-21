Skandāls mediju pasaulē – no amatiem atkāpušies Lielbritānijas sabiedriskās raidorganizācijas BBC ģenerāldirektors Tims Deivijs un BBC ziņu redakcijas vadītāja Debora Tērnesa. 

Par iemeslu šai rīcībai kalpoja veci notikumi, pagājušā gada oktobrī BBC dokumentālajā programmā "Panorama" parādītā ASV prezidenta Donalda Trampa 2021. gada 6. janvārī teiktā runa. Tā bija rediģēta, samontējot no konteksta izrautas frāzes un radot maldīgu iespaidu, ka prezidents aicina uz vardarbību. BBC vadītājs Samirs Šahs personīgi atvainojies Baltajam namam par runas "rediģēšanu". Atklāti sakot, diezin vai tā bija tikai "rediģēšana" vien. Visdrīzāk jau manipulācija ar mērķi ietekmēt 2024. gada 5. novembrī paredzētās ASV prezidenta vēlēšanas. Mani gan izbrīna, kāpēc šis notikums tiek celts gaismā tikai tagad. Iespējams, tā ir daļa no ASV iekšpolitikas brīdī, kad D. Trampam nepieciešams novērst sabiedrības uzmanību no citām problēmām.

