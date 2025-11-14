Miljardiera Džefa Bezosa kosmosa kompānijas "Blue Origin" raķete "New Glenn" savā otrajā lidojumā ceturtdien veiksmīgi tika palaista no ASV Floridas štata, lai uz Marsu nogādātu divus orbitālos aparātus.
Turklāt raķetes atkārtoti izmantojamais pirmais posms veiksmīgi atgriezās uz Zemes.
98 metrus garā raķete, kas nosaukta par godu ASV pirmajam astronautam Zemes orbītā Džonam Glenam, tika palaista no Kanaveralas zemesraga Floridas štatā, liecina "Blue Origin" publicētie attēli.
Palaišana iepriekš divas reizes tika atlikta sliktu laikapstākļu un bažu par spēcīgas magnētiskās vētras iespējamo ietekmi dēļ.
ASV Nacionālā Aeronautikas un kosmosa pārvalde (NASA) paziņoja, ka dubultais kosmosa kuģis "Escapade" Zemes tuvuma orbītā paliks apmēram gadu un ap 2026. gada novembri dosies uz Marsu. Sarkano planētu orbitālie aparāti varētu sasniegt 2027. gada septembrī un zinātnisko misiju tur varētu sākt 2028. gadā.
Ar šo misiju NASA cita starpā plāno pētīt Marsa atmosfēru.
Divu posmu raķete "New Glenn" tika izstrādāta vairāk nekā desmit gadu. Posmi atrodas viens uz otra un tiek pakāpeniski iedarbināti, raķetei lidojot caur Zemes atmosfēru.
Paredzēts, ka pēc posmu sadalīšanās pirmā "New Glenn" daļa atgriežas uz Zemes un taisni piezemējas, lai to varētu atkārtoti izmantot vismaz 25 lidojumos.
"New Glenn" pirmo reizi palaist tika plānots 2020. gadā, taču to vairākas reizes atlika. Lidojums beidzot notika šogad janvārī. Lai gan raķete veiksmīgi sasniedza orbītu, tās pirmā posma atgriešanās nebija veiksmīga.
"Blue Origin" vēlas konkurēt ar Īlona Maska "SpaceX", kuras raķetes ir izstrādātas daļējai vai pilnīgai atkārtotai izmantošanai, kas būtiski samazina raķešu palaišanas izmaksas un saražotos atkritumus.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu