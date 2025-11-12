Grupa "Baložu pilni pagalmi" iepazīstina ar pirmo skaņdarbu "oktobris kad .." no jaunā albuma "... un nekas vairs nav nekas", kas iznāks 2025.gada decembrī.
Albuma atvēršanas koncerts notiks 6. decembrī plkst. 20.00 "Aleponijā" (adrese Ernesta Birznieka-Upīša iela 22, Rīga).
Pirmās biļetes par zemāku cenu šeit.
“Oktobris'', ''Tūlīt sāksies'' un vēl trīsdesmit pieci trīsdesmit viena gada laikā mīlestībā vai saticībā dzimuši ''Baložu pilni pagalmi'' dziesmu teksti šai reizei kā aktuālo, mūždienīgo atskaņu hronikas izklāsts (prozas/dzejas lasījums?), kas iekļauti trīsdesmit sešu dažādu skaņdarbu apkopojumā jeb, brāļu un māsu audiovizuālajā ciparu draudzē, kuru šoreiz papildina, bagātina un apgaismo dziedātāja Eli Ellere, gleznotāja Ella Mežule, mūziķi Reinis Jaunais un Dambis.
Albums ierakstīts dažādās vietās Rīgā (2024-2025). Noformējuma pamatā - Ellas Mežules darbs.
Ieraksts daļēji tapis ar LaIPA Biedrība stipendijas atbalstu.
Grupa "Baložu pilni pagalmi" tika dibināta 1994. gadā Rīgā. Tās līderis, kā arī mūzikas un lielākās daļas tekstu autors ir Māris Šverns. Pirmais grupas albums "Skaties!" tika izdots 1995. gadā, bet iepriekšējais "Nē!Zināms iemesls" 2023. gadā.
