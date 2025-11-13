Ukrainā plašumā vēršas korupcijas skandāls enerģētikas nozarē, kura centrā nonācis prezidenta Volodimira Zelenska bijušais biznesa partneris Timurs Mindičs.
Varasiestādes aizturējušas vairākus korupcijā aizdomās turētos, bet Mindičam no valsts izdevies aizbēgt. Ukrainas mediji pieļauj, ka viņu kāds bija brīdinājis par likumsargu interesi. Korupcijas skandāla rezultātā trešdien tika atstādināts tieslietu ministrs Hermans Haluščenko, kurš iepriekš bija ieņēmis enerģētikas ministra amatu.
Korupcija enerģētikas nozarē
Izmeklēšanas centrā ir Ukrainas valstij piederošā atomenerģijas kompānija "Energoatom", kas atbild par četrām valsts atomelektrostacijām (AES), lai arī Zaporižjas AES ir okupējis Krievijas karaspēks. "Energoatom" nodrošina aptuveni 50% no Ukrainai nepieciešamās elektroenerģijas, un uzņēmuma gada apgrozījums sasniedz 200 miljardus hrivnu (4,1 miljards eiro). Pēdējā laikā ir pastiprinājušies Krievijas triecieni Ukrainas enerģētikas nozarei un tās objektu atjaunošanas darbi un aizsardzība arī nonākusi sabiedrības uzmanības centrā. Savukārt tieši "Energoatom" uzmanība pievērsta korupcijas gadījumu dēļ. Ukrainas Nacionālais pretkorupcijas birojs (NABU) pirmdien pavēstīja, ka atklājis vērienīgu korupcijas shēmu enerģētikas nozarē, kuras ietvaros atmazgāti līdzekļi simt miljonu ASV dolāru apmērā (86 miljoni eiro). Otrdien NABU paziņoja, ka aizturēti pieci un identificēti vēl septiņi cilvēki, kas bijuši iesaistīti korupcijā. Birojs izmeklēšanu veicis 15 mēnešu garumā, tostarp noklausoties korupcijā iesaistīto sarunas. Izmeklētāji norāda, ka "Energoatom" piegādātāji bijuši spiesti kukuļos maksāt 10 līdz 15 procentus no noslēgto līgumu vērtības. NABU publiskotajos audioierakstos korupcijā iesaistītās personas arī dzirdamas paužam nevēlēšanos Ukrainas enerģētikas objektiem nodrošināt aizsardzību pret Krievijas triecieniem. "Tā ir naudas šķiešana – nav vērts," izteicies bijušais Haluščenko padomnieks Ihors Miroņuks. Ierakstā personas arī runā par naudas nodošanu bijušajam Ukrainas vicepremjeram Oleksijam Černišovam.
Bet korupcijas organizēšanu uzņēmies Mindičs, kuram izdevies aizbēgt. Izskanējis, ka viņš devies uz Izraēlu.
"Mindičs īstenoja kontroli pār naudas uzkrāšanu, sadali un legalizēšanu, kas iegūta ar noziedzīgiem līdzekļiem Ukrainas enerģētikas nozarē," paziņoja Specializētās pretkorupcijas prokuratūras (SAP) prokurors. Aizdomās turētais savā noziedzīgajā darbībā izmantoja "draudzīgās attiecības ar Ukrainas prezidentu", piebilsts prokurora paziņojumā. Jāpiebilst, ka uzņēmējs Mindičs ir producentu kompānijas "Kvartal 95" līdzīpašnieks. Šā uzņēmuma dibināšanā piedalījās arī Zelenskis, bet pēc stāšanās prezidenta amatā 2019. gadā viņš savas daļas pārdevis biznesa partneriem, vēsta laikraksts "The Kyiv Independent". Ukrainas mediji vēstījuši, ka pēdējos gados, pateicoties saitēm ar Zelenski, Mindičs ir guvis labumu un palielinājis savu ietekmi.
Liels skandāls
Ukrainas mediji notikumus ap "Energoatom" vērtē kā vienu no lielākajiem korupcijas skandāliem Ukrainas vēsturē. Tāpat tiek atgādināti notikumi šovasar, kad Zelenskis mēģināja mazināt NABU un SAP neatkarību, nododot šīs iestādes ģenerālprokurora pārziņā. Šie prezidenta plāni izsauca Ukrainā kopš pilna mēroga kara sākuma lielākos protestus, un abas iestādes neatkarību saglabāja. NABU izmeklēšana par Mindiča iespējamajiem likumpārkāpumiem esot bijis viens no faktoriem, kas vasarā izraisīja prezidenta vēlmi mazināt korupcijas apkarotāju autonomiju, "The Kyiv Independent" pavēstījuši likumsargi, kuri vēlējās palikt anonīmi. Jāpiebilst, ka Ukrainas ceļā uz dalību Eiropas Savienībā korupcijas apkarošanu Brisele ir izvirzījusi kā vienu no galvenajām prasībām.
Reaģējot uz izcēlušos skandālu, Zelenskis trešdien paziņoja, ka visiem tajā iesaistītajiem ministriem vajadzētu atkāpties. Šis aicinājums attiecas uz Haluščenko, kuru premjere Jūlija Sviridenko ir atstādinājusi, un uz pašreizējo enerģētikas ministri Svitlanu Hrinčuku. "Uzskatu, ka tieslietu ministrs un enerģētikas ministre savos amatos palikt nevar," paziņoja Zelenskis. Viņš aicinājis premjeri parūpēties, lai šie ministri demisionētu. Zelenskis arī grasās noteikt sankcijas Mindičam un uzņēmējam Oleksandram Cukermanam, kurš arī inkriminēts korupcijas skandālā un valsti atstājis. Jāpiebilst, ka Ukrainas valdība otrdien atlaida "Energoatom" uzraudzības padomi. Premjere Sviridenko arī solījusi uzņēmumā veikt steidzamu auditu.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
