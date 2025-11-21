Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piektdien videovēstījumā Ukrainas iedzīvotājiem pavēstīja, ka pašreiz ir viens no smagākajiem brīžiem Ukrainas vēsturē.
"Tagad Ukraina var nonākt ļoti grūtas izvēles priekšā: vai nu cieņas zaudēšana, vai risks zaudēt galveno partneri. Vai nu grūti 28 punkti, vai arī ārkārtīgi smaga ziema, vissmagākā un turpmākie riski. Dzīve bez brīvības, cieņas un taisnīguma - un mums ticēt tam, kurš jau divreiz uzbruka," sacīja Zelenskis.
Viņš arī norādīja, ka, apspriežot Vašingtonas miera plānu, jāņem vērā Ukrainas nacionālās intereses.
"Mēs mierīgi sadarbosimies ar Eiropu un Ameriku," viņš teica.
"Es piedāvāšu alternatīvas, bet mēs noteikti nedosim ienaidniekam iemeslu teikt, ka tieši Ukraina nevēlas mieru," sacīja Zelenskis.
"Mēs, protams, esam tērauds, bet jebkurš, pat visstingrākais metāls var neizturēt," pavēstīja Zelenskis.
"Mums ir jāsanāk kopā, jānāk pie prāta, jāpārtrauc strīdi, jāpārtrauc politiskās spēles. Valstij ir jāstrādā, karojošās valsts parlamentam ir jāstrādā vienoti, karojošās valsts valdībai ir jāstrādā efektīvi," sacīja Zelenskis.
Pēc Zelenska teiktā, nākamā nedēļa būs grūta, "būs liels spiediens, politisks, informatīvs".
"Mēs neatdevām Ukrainu 2022. gada februārī, mēs to nedarīsim arī tagad," viņš teica. "Es droši zinu, ka šajā patiešām vienā no smagākajiem brīžiem mūsu vēsturē es neesmu viens. Ka ukraiņi tic savai valstij, ka mēs esam vienoti. Un visos gaidāmo tikšanos formātos, diskusijās, sarunās ar partneriem man būs daudz vieglāk panākt mums pienācīgu mieru un pārliecināt viņus, zinot, ka Ukrainas tauta simtprocentīgi ir aiz manis."
Aģentūra LETA jau ziņoja, ka aģentūras AFP rīcībā nonākušais plāna projekts liecina, ka ASV piedāvātais 28 punktu plāns kara izbeigšanai Ukrainā paredz ne tikai okupēto teritoriju palikšanu Krievijas kontrolē, bet arī Ukrainas apņemšanos nepievienoties NATO, alianses nepaplašināšanu un Krievijas atgriešanos G8.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
