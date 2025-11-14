VSIA "Latvijas koncerti" valdes loceklis Guntars Ķirsis pametīs amatu, informēja Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Lita Kokale.
KM piektdien sasauca "Latvijas koncertu" dalībnieku sapulci, kurā ar valdes locekli Ķirsi panākta abpusēja vienošanās par amata atstāšanu no 24. novembra.
KM ir saņēmusi "Latvijas koncertu" valdes locekļa Ķirša iesniegumu par darba attiecību pārtraukšanu.
Jau rakstīts, ka KM lūgusi Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju (KNAB) un Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB) izvērtēt anonīmā iesniegumā minētos iespējamos pārkāpumus VSIA "Latvijas koncerti" veiktajos publiskajos iepirkumos.
KM 30. oktobrī saņēma anonīmu iesniegumu "Latvijas koncertu" esošo un bijušo darbinieku vārdā, kurā norādīts uz iespējamiem nopietniem pārkāpumiem kapitālsabiedrības veiktajos publiskajos iepirkumos.
Iepazīstoties ar iesnieguma saturu, KM nosūtīja iesniegumu izvērtēšanai un pārbaužu veikšanai atbildīgajām institūcijām - KNAB un IUB, kā arī vēstuli "Latvijas koncertu" valdes loceklim Ķirsim, lūdzot sniegt pārskatu par "Latvijas koncerti" sadarbību ar anonīmajā iesniegumā minētajiem uzņēmumiem.
Vienlaikus KM ir rūpīgi izvērtējusi Valsts kontroles revīzijas rezultātus, tostarp par kultūras nozares kapitālsabiedrībām, un vērtē kultūras kapitālsabiedrību darbu iespējamiem turpmākajiem uzlabojumiem.
Kā 7. novembrī vēstīja Latvijas Televīzijas raidījums "Kultūršoks", anonīmajā vēstulē norādīts uz "krāpnieciskām darbībām", kurās iesaistīts "Latvijas koncertu" valdes loceklis Ķirsis, kā arī vairāki darbinieki no mārketinga un reklāmas departamenta.
Vēstulē aprakstīta iespējamā shēma - kad "Latvijas koncerti" izsludina iepirkumu, uzvarot firma, kas iesniegusi pieteikumu ar krietni zemāku cenu par konkurentiem, bet pēc tam tiek noslēgts līgums par augstāku summu nekā bijis piedāvājums.
IUB ir sācis vēstulē norādīto ziņu pārbaudi un mēneša laikā pieņems lēmumu, vai sākt administratīvā pārkāpuma procesu.
Kā liecina informācija "Firmas.lv", "Latvijas koncertu" apgrozījums 2023. gadā bija 1,28 miljoni eiro, bet peļņa - 67 060 eiro. Savukārt 2024. gadā kapitālsabiedrības apgrozījums bija 1,30 miljoni eiro, bet peļņa sasniedza 1540 eiro.
