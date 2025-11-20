LTV1 un "REplay.lv" 22. novembrī plkst. 21.10 pirmizrāde Latvijas Televīzijas dokumentālajai filmai "Tas pats es. Gustavo" – stāstām par vienu no latviešu hiphopa pamatlicējiem Gustavo, viņa radošo ceļu, tieksmi pēc izcilības un iekšējām cīņām.
No pirmajiem soļiem repa grupā "Fact" līdz ilgstošajam darbam pie soloalbuma "Beidzot!". Ceļš uz virsotni bijis izaicinājumu pilns un reizēm šķitis pat neiespējams. Tieši šis perfekcionisms, kas virza Gustavo uz priekšu, ļāvis viņam ne vien nostiprināties Latvijas repa elitē, bet arī pārsniegt žanra robežas, meklējot arvien jaunus izteiksmes veidus. Aiz panākumiem slēpjas arī personiski upuri un iekšējas cīņas.
Par filmas tapšanu un idejas rašanos stāsta tās autors LTV žurnālists Raimonds Gekišs: "Ideja veidot filmu par Gustavo man radās gandrīz pirms desmit gadiem, taču tikai vēlāk jutos gatavs ķerties pie tik nozīmīga projekta ārpus savas komforta zonas – sporta pasaules. Strādājot kopā ar Dāvidu Ernštreitu pie filmas par Patrīciju Eiduku, sapratu, ka pienācis īstais brīdis īstenot sen loloto ieceri. Gustavo uzticība, ļaujot kopā ar režisori Unu Cekuli pavērt priekškaru uz viņa vērienīgo dzīves gājumu, bija ļoti pagodinoša, bet reizē arī liels izaicinājums. Hiphops mani vienmēr ir saistījis ne tikai kā mūzika, bet arī kā kultūras izpausme, un tieši Gustavo man, divpadsmit gadus vecam puisim, parādīja, ka arī latviešu valodā iespējams radīt izcilas repa dziesmas. Kopš tā laika reps kļuvis par nozīmīgu manas dzīves daļu, un tagad šķiet gluži neticami, ka esmu daļa no LTV komandas, kas radījusi filmu par cilvēku, kurš savulaik mani iepazīstināja ar šo pasauli."
Kā atklāj LTV filmas režisore Una Cekule: "Gustavo ir ļoti daudzpusīgs un bagātīgs cilvēks ar vairākām šķautnēm savā personībā. Jāatzīst, nebija viegli sakārtot tik daudz faktu un notikumu – veselu dzīvesstāstu ietilpināt piecdesmit trīs minūšu garā filmā. Ceru, ka skatītājiem būs interesanti atskatīties uz pagātnes hiphopa un repa aizsākumiem, kā arī paskatīties uz Gustavo personību nedaudz no cita leņķa."
