Gruzijā netālu no Azerbaidžānas robežas otrdien nogāzās Turcijas armijas kravas lidmašīna ar 20 cilvēkiem, kas visi gājuši bojā, paziņoja Turcijas Aizsardzības ministrija.
Lidmašīna C-130 bija izlidojusi no Azerbaidžānas un devās atpakaļ uz Turciju, kad tā avarēja Gruzijas Kahetijas reģionā. Avārijas cēlonis vēl tiek izmeklēts. Lidmašīnā bija 20 militārpersonas, tai skaitā apkalpes locekļi.
Gruzijas varas iestādes ir sasniegušas katastrofas vietu, kur veic izmeklēšanu, paziņoja Turcijas iekšlietu ministrs Ali Jerlikaja.
Gruzijas Iekšlietu ministrija informēja, ka lidmašīna nogāzās Signahi pašvaldībā tuvu Azerbaidžānas robežai. Turcijas valsts ziņu aģentūra "Anadolu" citēja Gruzijas aviācijas pārvaldes ziņoto, ka kontakti ar lidmašīnu pārtrūka dažas minūtes pēc ielidošanas Gruzijas gaisa telpā. Lidmašīna nebija nosūtījusi trauksmes signālu.
Starp Turciju un Azerbaidžānu pastāv cieša militāra sadarbība. Turcijas bruņotie spēki plaši izmanto lidmašīnas C-130, lai pārvadātu personālu un veiktu loģistikas operācijas.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu