Latvijas futbola izlase Pasaules kausa kvalifikāciju aizvadījusi sev visai tipiskā noskaņā un vietā – esam pirmspēdējie grupā.
Taču komandas sniegumā Paolo Nikolato vadībā vērojamas jaunas vēsmas, līdz ar to Latvijas Futbola federācijai (LFF) būtu jāpagarina līgums ar itāliešu speciālistu, kurš jau izteicies, ka darbu gribētu turpināt.
Statistikā – solītis uz priekšu
Latvijas izlase gadu noslēdza ar divām spēlēm viesos – pārbaudes mačā 0:0 ar Ziemeļmaķedoniju un Pasaules kausa atlases noslēgumā 1:2 zaudējums Serbijai. Pēcgarša vairāk laba nekā rūgta. Pret serbiem pirmo reizi ciklā pēc puslaika bijām vadībā, perfektu ātru uzbrukumu noslēdzot Vladislavam Gutkovskim. Rezultatīvās piespēles autors Lūkass Vapne vēlāk bija ļoti tuvu tam, lai dubultotu pārsvaru. Pēc pārtraukuma gan serbi ātri nokārtoja sev divus vārtus un kontrolēja notikumus laukumā, taču Latvijas komanda, ņemot vērā lielos robus sastāvā (nevarēja palīdzēt astoņi potenciāli sākumsastāva spēlētāji) un īpaši aizsardzības līnijā, pelnījusi atzinīgus vārdus.
Nikolato nostrādājis līgumā paredzētos divus gadus. 20 spēlēs ir trīs uzvaras un septiņi neizšķirti, punktu spēlēs pozitīvu rezultātu no rangā augstāk esošiem pretiniekiem izdevās izspiest vien šovasar Rīgā pret Albāniju (1:1).
Futbolisti par sadarbību izsakās atzinīgi, uzsverot centienus vairāk spēlēt ar bumbu. Arvien uzlabojas taktiskā izpratne, kā to paveikt ar mūsu spēlētāju meistarību. Statistikas dati liecina par nelielu, bet tomēr solīti uz priekšu, salīdzinot ar aizpērno Eiropas čempionāta kvalifikācijas ciklu. Gūtajos vārtos (vidēji spēlē 0,6) šoreiz 42. vieta no 54 dalībniecēm, ielaistajos vārtos (1,9) – 36., sitieni vārtu rāmī (2,3) – 46., bumbas kontrolē (42,3%) – 41., sagaidāmajos vārtos jeb xG (6,7) – 36., xG uz mūsu vārtiem (12,6) – 15. augstākais. Ievērojams uzlabojums precīzajās piespēlēs – no 72 uz 82 procentiem. Tas daļēji saistāms ar to, ka vairāk ir īsās piespēles pa zemi un mazāk – tālās pa gaisu. Nikolato šis bija otrais darba gads, bet priekšgājējam Dainim Kazakevičam – ceturtais. Jāpiebilst, ka kvalifikācijas grupu fāze ar pēdējām spēlēm noslēdzās vakar, līdz ar to kādos statistikas rādītājos vieta vēl varēja pamainīties.
Komanda brieduma gados
Pēdējā vai pirmspēdējā vieta kvalifikācijas ciklā Latvijai ir ierasta. Ja neesam paši pēdējie, tad aiz mums palicis kāds no punduriem. Iepriekšējais veiksmīgākais cikls bija pirms "Euro 2012", grupā apsteidzot Gruziju un Maltu.
Samierināties ar mūžīgām nespējnieku pozīcijām gan arī nebūtu pareizi. Piemēram, Lietuva pirms diviem gadiem kvalifikācijas ciklā apsteidza Bulgāriju. Tagad Fēru Salas ir priekšā ne tikai Gibraltāram, bet arī Melnkalnei. Savukārt Malta atstāja grupā pēdējā vietā Lietuvu, kas palika bez uzvarām (trīs neizšķirti). Igauņiem šajā ciklā četri punkti, apsteidzot Moldovu. Skumjākās noskaņas Zviedrijā, kuru futbolistiem vakar pret Slovēniju bija vajadzīga uzvara, lai nepaliktu pēdējā vietā (četru komandu grupā).
Visās astoņās kvalifikācijas spēlēs piedalījās četri Latvijas futbolisti – Raivis Jurkovskis, Dmitrijs Zelenkovs, Vladislavs Gutkovskis un Aleksejs Saveļjevs.
Mačs Serbijā brīdinājumu normas dēļ izkrita Andrejam Cigaņikam, kurš trīs dienas pirms tam laboja Latvijas izlases pēc kārtas aizvadīto spēļu rekordu, apstājoties pie apaļā 60.
Šis spēlētāju kolektīvs kā komanda vēl var spēlēt un progresēt. Tuvāk veterāna statusam ir tikai 32 gadus vecais Roberts Savaļnieks. Cita lieta, ka vajadzīgs kāds nozīmīgs motors ar augstāku individuālo meistarību, bet neviens no mūsējiem nav pietuvojies Eiropas TOP 5 līgai. Savainojumi daudzus (Roberts Uldriķis, Kristers Tobers, Dario Šits) atmet atpakaļ vai labākajā gadījumā piebremzē ceļu pa karjeras kāpnēm.
Norvēģu sapnis
Pirms vakardienas spēlēm pie Pasaules kausa ceļazīmes kā grupu uzvarētājas bija tikušas Anglija, Francija, Vācija, Horvātija, Nīderlande, Portugāle un Norvēģija, kas finālturnīram kvalificējusies pirmo reizi kopš 1998. gada. Norvēģi bija viena no divām komandām (vēl arī Anglija), kas uzvarēja visās spēlēs, viņu superzvaigzne Ērlings Hollans ar 16 vārtiem kļuva par pārliecinoši rezultatīvāko cikla spēlētāju, nevienam citam nebija vairāk par astoņiem precīziem raidījumiem. Ar septiņām rezultatīvām piespēlēm līderis Hollana komandas biedrs Martins Odegārds, kurš turklāt savainojuma dēļ izlaida trīs pēdējās spēles.
"Play off" kārtā, kurā piedalīsies 12 otro vietu ieguvējas un četras pēc ranga no UEFA Nāciju līgas, tiks noskaidrotas vēl četras izlases, kuras nākamvasar spēlēs finālturnīrā Kanādā, ASV un Meksikā. Kopumā Eiropai atvēlētas 16 no 48 kvotām.
Treneris: Uzņemts labs kurss
Paolo Nikolato, Latvijas izlases galvenais treneris: "Esam daudz strādājuši, lai uzlabotu mūsu veikumu uzbrukuma daļā, un pēdējos četros mačos šajā ziņā ir redzams progress. Spēlētāji pilnībā piedalās tajā, ko mēģinām izdarīt, un viņiem labi veicas. Serbija bija ļoti spēcīgs pretinieks, tāpēc mūsu parādītais spēles līmenis ir sasniegums. Manu sniegumu lai vērtē citi, bet par spēlētāju paveikto šajā laikā esmu ļoti apmierināts, jo ir ieviestas daudzas izmaiņas un uzņemts labs kurss. Arī tad, kad zaudējam, tas notiek saspringtās spēlēs pret spēcīgiem pretiniekiem. Es vēlos darbu ar komandu turpināt."
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu