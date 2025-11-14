Latvijas sieviešu izlases basketbolistes 2027. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas pirmo kārtu sāka ar zaudējumu 66:77 viesos pret Slovēniju.
"Pietrūka ātruma darbībās un īpaši lēmumu pieņemšanā. Treniņos visu darījām ātrāk, bet spēles stresā tik labi neizdevās," pēc spēles atzina galvenais treneris Matīss Rožlapa, kuram šī bija debija pie valstsvienības stūres.
Latvija ilgi bija vadībā, trešās ceturtdaļas pirmajā pusē vēl bija 40:34, taču turpinājumā pretinieces bija labākas, pēdējo spēles nogriezni Slovēnijai uzvarot ar 23:14. WNBA vicečempione Kitija Laksa guva 15, Anete Šteinberga 13 punktus (abas šobrīd spēlē kopā Itālijas klubā Skio "Familia"), bet Digna Strautmane tika pie dubultcipariem – desmit punkti un 11 atlēkušās bumbas. Slovēnietēm ar 22 punktiem izcēlās Zala Friškoveca. "Epizodiski izdevās pretinieces pārsteigt, bet viņas labi pielāgojās, neļaujot mums tālu aizmukt. Slovēnijas līderes nepiedeva kļūdas, spēlēja vienkārši, pieņēma pareizus lēmumus un panāca izšķirošo pārsvaru," secināja Rožlapa.
Jau šodien Komandu sporta spēļu hallē Rīgā Latvijas basketbolistes uzņems Nīderlandi, bet valsts svētkos 18. novembrī – Igauniju. Nākamo pretinieču savstarpējā duelī krietni pārākas ar 92:54 bija holandietes. Pēc divu apļu spēlēm divas labākās šī kvarteta komandas iekļūs kvalifikācijas otrajā kārtā, kur tiks arī trīs labākās trešo vietu ieguvējas no septiņām grupām.
Plāni starptautiskajā arēnā klājas arī Latvijas čempioniem "VEF Rīga" vīriem, kuri FIBA Čempionu līgā viesos ar 64:95 kapitulēja Atēnu "AEK". Pēc pirmā puslaika vēl bija neizšķirts 41:41, bet trešajā ceturtdaļā "vefiņš" iemeta tikai septiņus punktus un uzvarētājs ar to arī zināms. Zaudētāju rindās ar 14 punktiem izcēlās Kristaps Ķilps. Rīdziniekiem Čempionu līgā tas bija ceturtais zaudējums tikpat mačos, un tikai brīnums viņiem var palīdzēt tikt pie trešās pozīcijas, kas ļautu turpināt dalību šajā turnīrā.
