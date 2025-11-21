Šonedēļ un nākamnedēļ gaisa temperatūra Latvijā ievērojami nepaaugstināsies, palaikam gaidāms lietus un sniegs.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem diennakts vidējā gaisa temperatūra valstī pagaidām saglabājas virs nulles, bet Alūksnes, Gulbenes un Zosēnu novērojumu stacijā kopš 15. novembra tā ir negatīva. Nedēļas beigās nokrišņu daudzums samazināsies, brīžiem līs un snigs, palaikam debesis skaidrosies. Nedēļas nogalē, pūšot lēnam vējam un izklīstot mākoņiem, gaisa temperatūra naktīs vietām noslīdēs zem -5 grādiem. Piektdien daļēji mākoņains laiks, vietām nedaudz un īslaicīgi līs un snigs, vairāk nokrišņu būs Kurzemē. Sestdien pārsvarā saulains laiks, vietām Kurzemē un Vidzemē gaidāmi īslaicīgi nokrišņi. Gaisa temperatūra 0..+4 grādi, piekrastē līdz +6 grādiem. Svētdien vietām uzspīdēs saule, vietām nedaudz līs vai snigs. Gaisa temperatūra 0..+5 grādi, piekrastē līdz +7 grādiem. Nākamnedēļ gaisa temperatūra būtiski nemainīsies. Sagaidāms, ka palaikam būs nokrišņi, turklāt bez sniega un lietus iespējama arī atkala jeb sasalstošs lietus. Atbilstoši pašreizējām prognozēm decembra sākumā varētu valdīt neliels līdz mērens sals.
