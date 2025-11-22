Pasaules lielāko ekonomiku grupa G20 ir apdraudēta, jo tā nesekmīgi cenšas risināt starptautiskās krīzes, sestdien samitā, ko boikotē ASV, paziņoja Francijas prezidents Emanuels Makrons.
Makrons bija viens no diviem desmitiem pasaules valstu līderu, kas piedalās G20 samitā Dienvidāfrikā, kur nav ieradies ASV prezidents Donalds Tramps.
"G20, iespējams, tuvojas cikla beigām," Francijas līderis sacīja Johannesburgā sanākušajiem.
"Mēs dzīvojam ģeopolitikas brīdī, kad pie šī galda kopīgi cenšamies atrisināt lielas krīzes, tostarp ar locekļiem, kuri šodien nav klāt," sacīja Makrons.
Viņš īpaši pieminēja jauno ASV plānu kara izbeigšanai Ukrainā, kurā iekļautas dažas no Krievijas prasībām.
Eiropas līderi Johannesburgā tikās G20 sanāksmes kuluāros, lai apspriestu pretpriekšlikumus.
"Ukrainā nevar būt miera bez ukraiņiem, bez cieņas pret viņu suverenitāti," norādīja Makrons.
G20 sastāvā ir 19 valstis, tostarp Krievija, kā arī Eiropas Savienība un Āfrikas Savienība.
Tā nesekmīgi cenšas panākt kopēju nostāju tādos jautājumos kā humānās tiesības un suverenitāte, sacīja Makrons.
Pasaules līderiem ir jāatzīst, ka "G20 ir apdraudēta, ja mēs kopīgi neatgriezīsimies pie dažām prioritātēm," norādīja Makrons.
"Mums noteikti ir jāparāda, ka mums ir konkrētas darbības, lai atjaunotu šā foruma iesaisti un sniegtu atbildes mūsu ekonomikām, kolektīvi sēžot pie šī galda," sacīja Makrons.
G20 valstu vadītāji sestdien kopīgā deklarācijā aicināja panākt "taisnīgu, visaptverošu un ilgstošu mieru" Ukrainā, Sudānā, Kongo Demokrātiskajā Republikā un "okupētajās palestīniešu teritorijās".
"Vadoties pēc ANO Statūtu mērķiem un principiem kopumā, mēs strādāsim, lai panāktu taisnīgu, visaptverošu un ilgstošu mieru Sudānā, Kongo Demokrātiskajā Republikā, okupētajā palestīniešu teritorijā un Ukrainā," teikts G20 valstu vadītāju deklarācijā, kas pieņemta Johannesburgas samitā.
