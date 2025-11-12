Dziesmu svētki — lieliski, tomēr ar principiālām problēmām

Konferencē "Darīt radot un radīt darot" viņnedēļ, atskatoties uz XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, tie tika izvērtēti no tradīcijas un laikmetīguma viedokļa un arī kā ceļamaize uz XIV skolēnu svētkiem 2030. gadā
Dominējošā atziņa – ka pēc desmit gadu pārtraukuma šovasar notikušie svētki, iesaistot gandrīz 38 000 dalībnieku, bija patiešām mākslinieciski augstvērtīgi visos koncertos un saskaņoti ar jaunatnes interesēm un vēlmēm. Noslēguma koncerts "Te-Aust" pierādīja, ka taisnība tā mākslinieciskajam vadītājam Edgaram Vītolam – latviska patriotisma tajā nebija par daudz (ja nu vienīgi, manuprāt, solistiem ierādītā loma bija mazliet par lielu) un tieši patriotiskās dziesmas aizkustināja visvairāk. Var piekrist arī diriģenta teiktajam, ka skolēnu iemīļotais "Dumpinieku popūrijs" ar piesauktajiem dzejnieku vārdiem var kalpot ne vienai vien Latvijas vēstures stundai.
Trauksmes zvani
Bet, lai sasniegtu šādu māksliniecisko līmeni, ir ieguldīts pamatīgs pedagogu, kolektīvu vadītāju un skolotāju darbs. Viņiem daudzkārt tika teikts milzu paldies. Tomēr aptaujas liecina par gadu desmitu sāpi. 42% aptaujāto Dziesmu svētku dalībnieku par vienu no izaicinājumiem nākotnē uzlūko pedagogu nepietiekamo atalgojumu. Paaudze, kura gandarījuma dēļ daudz ko piecieta, iet mazumā, un pedagogu sāk trūkt. Piemēram, deju ansambļu vadītāju vidējais vecums šobrīd ir 50 gadi. Izglītības un zinātnes ministre Dace Melbārde konferencē sacīja: "Mums vajadzētu censties panākt, lai Mūzikas akadēmijas absolventi paralēli savam darbam kaut dažas stundas nedēļā veltītu kādam korim, folkloras ansamblim..." Tajā pašā laikā pirms svētkiem uzvirmoja idejas par finansējuma apcirpšanu. Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) padomniece kultūras un izglītības jautājumos Ināra Dundure "Kultūrzīmēm" teica: "Finanšu ministrijā bija radusies vēlme samazināt līdzekļus interešu izglītībai, un Kultūras ministrijā jau bija iezīmēts grieziens profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolām. Vai mēs vēlamies segregētu sabiedrību? Vai arī tomēr gribam, lai kori skolā vai mūzikas skolu būtu iespēja apmeklēt dažādu maciņu biezuma ģimeņu bērniem? Tieši interešu izglītība un mūzikas skolas ir Dziesmu svētku avots, tāpēc atmaksājas katrs te ieguldītais eiro... Bija jāzvana trauksmes zvani. Jutos patiesi gandarīta, kad tieši pirms svētku gājiena pie manis pienāca kultūras ministre Agnese Lāce un teica – finansējums ir saglabāts... Mums visu laiku jābūt šī finansējuma sardzē!" Bet vai Dziesmu svētkiem nevajadzētu būt nevis finansējuma saglabāšanas, bet gan palielināšanas iemeslam?
Taisai Arumai, kura ilgus gadus vadījusi Limbažu novada deju ansambli "Katvari", ir teju 86 gadi. Dejā nostrādājusi sešdesmit gadus. Tikai pēdējos divus atļāvusi sev atvilkt elpu un priecājas, ka šos svētkus varējusi izbaudīt deju virsvadītājas statusā. Vaicāta, vai interešu izglītības jomā strādājošo atalgojums kaut cik tiek līdzi inflācijai un arvien kāpjošai dzīves dārdzībai, viņa atteica: "Pēdējos desmit gados varbūt mainījies tik, cik melns aiz naga... Bet šie cilvēki jau nestrādā, lai pelnītu. Kaut kā to naudiņu sakasa... Deju kolektīvu vadītāji ir ārkārtīgi lieli darba zirgi. Mācīt bērniem deju – tā ir visa viņu dzīve..."
Visu dzīvi interešu izglītībā nostrādājusi arī tagadējā pedagoģe Rīgas 6. vidusskolā, pūtēju orķestru koncerta "Tā radās skaņa" koncepcijas autore Ilze Līviņa. Iepriekš gandrīz trīsdesmit gadus viņa Alūksnē vadījusi vidējās paaudzes deju kolektīvu, turpat kopā ar vīru Sondoru Līviņu – Alūksnes pūtēju orķestri: "Ar gadiem mūsu atalgojums ir uzlabojies, taču tas joprojām nav konkurētspējīgs. Te gan daudz kas atkarīgs no pašvaldības, skolas. Esmu novērojusi – visi priecājas par kultūras sniegto baudījumu, bet, kad vajag atbalstu, šī joma paliek pēdējā."
Piekrītu Edgaram Vītolam, ka uz finansējuma avotiem vajag lūkoties plašāk, izkāpjot ārpus tradicionālā domāšanas rāmja:
"Ja reiz kopkorī "Latvija! Latvija!" sauc arī tur dziedošie poļu, krievu, igauņu un citu mazākuma tautību bērni, tad tā izpaužas tā patiesākā integrācija!"
(Arī Dace Melbārde dalījās priekā par svētkos dzirdētajiem ukraiņu bērniem, kas apguvuši latviešu valodu atšķirībā no tiem, kam tas nav izdevies piecdesmit gados.) Vai tas nav pamatojums, lai interešu izglītībai pasmeltos arī no Sabiedrības integrācijas fonda? Un, ja ielūkojamies Dziesmu svētkos kā nacionālās identitātes stiprinātājā, tad varbūt tiem varētu atvēlēt kādu nulle, komats, nulle, nulle... vienu procentu no pamatīgā aizsardzības budžeta?
Svētkos pirmoreiz
Kā sacīja Valsts izglītības attīstības aģentūras Sadarbības projektu departamenta direktore Agra Bērziņa, kurai šie bija jau sestie Skolu jaunatnes dziesmu svētki, daudz kas tajos notika pirmoreiz un ir nododams kā ceļamaize nākamajiem svētkiem. Pirmoreiz uzstājās apvienotais simfoniskais orķestris. Kokļu mūzikas koncerts pirmo reizi notika Dailes teātrī, kokles skanēja arī Vērmanes dārzā un Sv. Magdalēnas baznīcā. Lepojamies ar pūtēju orķestru varenību, no mums šajā ziņā var pamācīties kaimiņi Lietuvā un Igaunijā. Īpašs notikums – akordeona mūzikas koncerts. Kā paneļdiskusijā sacīja divu svētku dalībnieku mamma, operdziedātāja Kristīne Zadovska, viņas dēlam Ādamam iespēja spēlēt akordeonu svētku koncertā bijusi kā milzīgs pasaules notikums, tāpat kā meitai Magdalēnai – būt kopā ar citiem īpašu vajadzību bērniem... "Nezinu, kam, laikam Ingai (svētku Rīcības komitejas vadītājai Ingai Vasiļjevai) paldies par šo..." sacīja dziedātāja. Aizraujoša bija bērnu radīto tērpu parāde Madaras Botmanes režijā uz VEF Kultūras pils skatuves, unikāls bija Eiropas bērnu koris, dodot iespēju diasporas bērniem būt latviešu valodas vidē, Rīgas ielās svētkus piepildīja arī folkloras kopas... Paula Urbanoviča, Rīgā dzīvojošā folkloriste no Liepājas, muzicē pat divās folkloras kopās – "Ķocī" Liepājā un "Koklē" Rīgā:
"Man pašai vislieliskākais emocionālais piedzīvojums bija folkloras laureātu koncerts VEF Kultūras pilī. Mēs tam gatavojāmies gadu, tur uzstājās labākie no visiem novadiem un arī mēs paši...
Tik daudzi instrumenti, nedzirdētas dziesmas, fantastisks koncerts!"
Ko darīt ar lielāko deju laukumu?
Skaistiem rakstiem piepildītā deju lieluzvedumā Daugavas stadionā liels izaicinājums bija scenogrāfija. Ar Daugavas stadionu diemžēl saistās lielākā un patiesībā vienīgā svētku neveiksme. Negaisa dēļ vienu koncertu nenodejoja līdz galam. Kā sacīja Inga Vasiļjeva, ir jāizvērtē deju laukuma kvalitāte, jādomā par deju apaviem lietus laikā (neiztika bez lūzumiem) un jāpievērš lielāka uzmanība negaisa prognozēm. Bet, vai tomēr milzīgu darbu ieguldījušie skolēni un pedagogi nebija pelnījuši lielāku atklātību par secinājumu "elektrības padeves pārrāvums un slidenais deju laukums"? Jo vairāk tādēļ, ka Daugavas stadionā vienmēr dejos zem klajas debess.