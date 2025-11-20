Kamaniņu sporta ekipāža Mārtiņš Bots un Roberts Plūme pirms četriem gadiem uz olimpiskajām spēlēm devās kā jaunie, kuri varētu pārsteigt, un viņi to arī paveica – ceturtā vieta pamatsacensībās un bronza stafetē.
Šoziem Milānas un Kortīnas olimpiādē viņi būs mūsu lielākās cerības. Par gatavošanos sezonai un priecīgajām pārmaiņām privātajā dzīvē "Latvijas Avīzei" stāsta Roberts Plūme.
Treneri izteikušies, ka fiziskajā ziņā tik spēcīgi Latvijas sportisti nekad nav bijuši. Vai tu arī šajā gatavošanās posmā esi labojis personiskos rekordus?
R. Plūme: Pirms četriem gadiem uz olimpiskajām spēlēm neskatījos kā gala mērķi, jo bijām jauni, maksimālisti, bet tagad redzu, ka treneri kultivējuši, lai tieši olimpiskajās spēlēs būtu augstākie rezultāti. Esmu sasniedzis personiskos rekordus vairākos fiziskās sagatavotības rādītājos – sprintā, lielākais pieaugums spēka ziņā, piemēram, spiešanā guļus gada divu laikā progress 15 kilogrami, ņemšanā uz krūtīm +10 kilogrami.
Tava un Mārtiņa tehnika iepriekšējās sezonās bija ļoti konkurētspējīga, bet arī jūs starpsezonā esat tikuši pie jaunām kamanām?
Mūsu iepriekšējās sezonas kamana ir sevi pierādījusi un to nemodificēsim. Šobrīd vēl attīstības procesā ir pilnīgi jauna kamana, liekam jauno blakus vecajai, lai redzētu, kura ir ātrāka, ko varam uzlabot. Redzēsim, vai veco noliksim plauktā, jaunajai sevi vēl jāpierāda, dažas iestrādnes ir labas. Laiki trasē ir ļoti līdzīgi, bet atšķirība tā, ka jauno vēl varam pilnveidot, bet vecajai šīs iespējas ir ļoti ierobežotas.
Aprīlī bijāt uz Kortīnas olimpiskās trases homologāciju, bet tagad rudenī jau virāžu profili ir krietni pamainījušies?
Pavasarī stūrēt vajadzēja, bet kamana gāja viegli kā tramvajs, grūtības bija tikai pāris specifiskās atslēgas vietās. Tās arī tagad sagādāja grūtības, bet papildus vēl arī citas virāžas.
Tā ir laba mācība, mums ar Mārtiņu patīk domāt – ja sacensībās pieļausim kļūdu, zināsim, kā uz to reaģēt.
Ja vasarā modelējāt vienu braukšanas scenāriju un šobrīd rādās krietni citādāks – tas neuztrauc?
Nē, apstākļi visiem ir vienādi un neesam apcelti, ka tikai mums grūti. Jāmāk adaptēties dažādām situācijām, mainās laika apstākļi, trases. Meistarīgākie ir tie, kas to izdara ātrāk. Specifiski bija tas, ka šoreiz treniņos braucienu laiki atšķīrās pat par sekundi, kas ir milzīga atšķirība – ātruma ziņā tie ir trīs četri kilometri stundā. Siguldā šādu starpību jūt vitāli, bet Kortīnā vadāmība ir visai līdzīga, jautājums tikai, kā būs, ja uznāks lielāks aukstums.
Tas, ka Kortīnā vēlu uzcēla trasi un nebūs bijis neviens Pasaules kausa posms, jums varētu nākt par labu?
Par to bažu nav, pirms sezonas būs testa sacensības, kas būs maksimāli pielīdzinātas Pasaules kausam, tikai netranslēs televīzija. Iespējams, kāds slēpsies un neliks ārā visas kārtas. Nometnē trenējāmies kopā ar Itālijas, Austrijas komandu un varēja savākt noteiktu informāciju.
Ap trasi vēl notiek pamatīgi būvniecības darbi. Kā tu domā, vai līdz olimpiskajām spēlēm organizatoriem izdosies tos pabeigt?
Pavasarī bija tikai ledus ar, teiksim tā, dažām trases iestrādnēm, oktobrī trase jau bija visaugstākajā gatavībā, bet viss apkārt gaužām nepabeigts. Būvdarbi mums sagādāja zināmas grūtības, jo visa trase vieglos putekļos un tas bojā slieces, zināmā mērā arī kamanas. Lai slieces sataisītu, jāiegulda milzīgs darbs brīvajā laikā. Man pietrūka iesildīšanās zonas, sliktos laika apstākļos būvlaukums pārvērtās par dubļu peļķi. Vai itālieši paspēs pabeigt, nezinu, es to nevarētu (smejas).
Krievijas kamaniņu sportisti, kā izskatās, varēs atgriezties starptautiskajā apritē. Cik tev tas ir nepatīkami?
Uzskatu, ka Krievijas sportistiem nedrīkst ļaut piedalīties, kamēr Krievija izrāda agresiju Ukrainas teritorijā. Tas nav pieņemami, ceru, ka tiks rasts risinājums un Siguldā notiks Pasaules kausa posms, tas mūsu sporta veidam ir vitāli nepieciešams.
Kas tev bija zīmīgākais piedzīvotais notikums šovasar ārpus sporta?
Milzīgas pārmaiņas – pasaulē nāca meitiņa Mētra, kopā ar sievu mācāmies, kā ir rūpēties ne tikai par sevi un suni, bet arī bērnu. Ir ļoti daudz jaunu lietu, esmu sapratis, ka šādas lietas mani stiprina, un aiz katra kārtīga vīrieša ir stipra ģimene. Kāpēc Mētra? Šim vārdam uzskrēju nejauši, latvisks, nav tik populārs, mūs ļoti uzrunāja.
Ko tu novēlētu latviešiem valsts svētkos?
Esmu milzīgs patriots un šajā laikā ļoti saviļņots. Kamanu sportā varam pārstāvēt tikai valsti, ne klubu, kā citos sporta veidos. Latviešiem novēlu būt stipriem, nenokārt galvu pie pirmajām grūtībām, cīnīties un lauzt savu ceļu – kā mēs gribam, nevis kāds cits.
