Rudens atnāk ar skaistām lapām, svaigu gaisu un siltām krāsām, bet vienlaikus arī ar nogurumu un miegainību. Dienas kļūst īsākas, saules gaismas ir mazāk, un organisms bieži reaģē ar enerģijas kritumu. Nogurums ir viens no visbiežāk sastopamajiem signāliem rudenī, kas liecina, ka organismā kaut kā trūkst vai vasarā ierastie ieradumi vairs nav piemēroti. Kāpēc tā notiek un kā ar to cīnīties, lai saglabātu enerģijas līmeni visas dienas garumā?
Šajā rakstā uzzināsiet 5 praktiskus veidus, kā uzlabot pašsajūtu un atgūt spēkus, izmantojot uzturu, kustības, miegu un gudri izvēlētus vitamīnus.
Ēd sezonālus produktus – tava enerģija sākas šķīvī
Pirmais solis, kā cīnīties ar rudens nogurumu, ir sabalansētu uzturu pielāgot sezonai. Rudens dārzeņi un augļi ne tikai garšo labi, bet palīdz mazināt nogurumu un stiprina imunitāti. Sezonālie produkti satur vitamīnus, minerālvielas un antioksidantus, kas var palīdzēt uzturēt normālu enerģijas apmaiņu organismā. Svarīgi ir iekļaut šķīvī krāsainus dārzeņus, pilngraudu produktus un olbaltumvielu avotus, jo vairāk dabisku produktu, jo stabilāks būs enerģijas līmenis.
Piemēram, siltas dārzeņu zupas, griķi, pilngraudu makaroni, sautēti kāposti, cepti ķirbji un C vitamīna bagāti augļi palīdz organismam tikt galā ar temperatūras izmaiņām un sezonālajiem vīrusiem. Šāds uzturs ne tikai uzlabo pašsajūtu, bet arī mazina kārdinājumu pēc saldajām uzkodām, kas var izraisīt strauju enerģijas kritumu. Rudens nogurums bieži parādās tieši tad, kad uzturā sāk dominēt smagi, trekni ēdieni un trūkst svaigu produktu, tāpēc svarīgi ir apzināti pievērsties tam, ko liekam uz šķīvja.
Kusties, pat ja ļoti negribās
Lai gan rudenī gribas vairāk ietīties segā, fiziskās aktivitātes ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā samazināt noguruma sajūtu. Kustība veicina asinsriti, uzlabo garastāvokli un palīdz normalizēt miega kvalitāti. Pat ja ārā līst, ieteicams vismaz 30 līdz 45 minūtes dienā pavadīt kustībā svaigā gaisā, jo pat neliels saules gaismas daudzums pozitīvi ietekmē D vitamīna līmeni un emocionālo līdzsvaru.
Ja laikapstākļi ir tiešām nelabvēlīgi, fiziskās aktivitātes iespējams iekļaut arī mājās. Tie var būt vienkārši vingrojumi, stiepšanās, joga vai youtube treniņi dažādos sagatavotības līmeņos. Svarīgi ir atrast tādu kustību veidu, kas jums patīk, jo tad to būs vieglāk turpināt katru dienu. Regulāra kustēšanās palīdz uzturēt normālu nervu sistēmas darbību, mazina saspringumu muskuļos un palīdz organismam efektīvāk izmantot enerģiju.
Sakārto savu miegu
Rudens nogurums bieži saistīts ar to, ka dienas laikā saņemam mazāk gaismas un vakarā grūtāk uzturēt stabilu ritmu. Miega kvalitāti var ietekmēt gan d vitamīna trūkums, gan stress, gan nepietiekama atpūta. Svarīgi ir izveidot vakara rituālus, kas signalizē organismam, ka tuvojas miega laiks. Ieteicams nelietot telefonu, datoru un spilgtus ekrānus vismaz 30 līdz 60 minūtes pirms miega, jo zilā gaisma kavē miega hormona melatonīna izstrādi un var izraisīt miegainību dienā.
Pirms miega var palīdzēt silta duša, mierīga mūzika, elpošanas vingrinājumi vai grāmatas lasīšana. Svarīgi ir iet gulēt un celties vienā un tajā pašā laikā, arī brīvdienās, lai organisms pierod pie ritma. Sakārtots miegs uzlabo imunitāti, garastāvokli un spēju koncentrēties, mazina nogurumu un palīdz veiksmīgāk pārvarēt sezonālās svārstības. Kad miegs tiek novērtēts nopietni, rudens nogurums kļūst mazāk izteikts un rīts vairs nesākas ar smagu galvu.