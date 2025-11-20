Vairāku Rietumu mediju trešdien publiskotais "miera plāns", ko ASV it kā esot piedāvājušas Ukrainai, satura ziņā ir teju identisks tam, ko jau augustā samitā Aļaskā Krievijas diktators Vladimirs Putins apsprieda ar ASV prezidentu Donaldu Trampu, intervijā ziņu aģentūrai "Interfax-Ukraina" sacīja bijušais Ukrainas premjerministrs Arsēnijs Jaceņuks.
"Miera plāna" parādīšanās medijos tagad nav saistīta korupcijas skandālu Ukrainas enerģētikas nozarē, norādīja ekspremjers, vienlaikus pieļaujot, ka skandāls var tikt izmantots, lai vērstu spiedienu uz Ukrainu.
Balstoties ziņās "no saviem avotiem Savienotajās Valstīs, es varu jums pateikt, ka praktiski par to Putins un Tramps runāja Ankoridžā, Aļaskā," sacīja ekspremjers.
"Tas ir, visam, kas tagad tiek demonstrēts kā šķietami jauns miera plāns, nav nekāda sakara ar mieru - tas ir Ukrainas lienošās kapitulācijas plāns," uzsvēra Jaceņuks.
"Un visas tēzes šajā tā sauktajā miera plānā ir tēzes, kas pilnībā kopē Putina nostāju, ko viņš pauda teju pirms četriem gadiem," norādīja ekspremjers.
"Tas viss ir Putina vadītās VDK speciālās operācijas turpinājums, lai turpinātu Ukrainas sagrābšanu un lai, pirmkārt, izvairītos no papildu sankcijām no ASV puses," pauda Jaceņuks.
"Otrkārt, lai iegūtu laiku uzbrukuma turpināšanai, treškārt, lai šķietami demonstrētu, ka Krievija ir gatava miera sarunām, bet faktiski tas nav nekas cits kā visu kara noziedznieka Putina pēc pilna mēroga kara sākšanas pausto tēžu atkārtošana," uzsvēra Ukrainas ekspremjers.
Ukraina saņēmusi jaunus miera piedāvājumus no ASV, kas pieprasa Kijivai atteikties no Krievijas kontrolētajām teritorijām un vairāk nekā uz pusi samazināt savu armiju, trešdien ziņu aģentūrai AFP pavēstīja augsta ranga amatpersona, kas informēta par šiem priekšlikumiem.
Šie priekšlikumi faktiski atbilst Krievijas maksimālajām prasībām, kuras Ukraina atkārtoti noraidījusi kā līdzvērtīgas kapitulācijai.
Avots, kas vēlējies saglabāt savu anonimitāti, pastāstījis, ka Vašingtonas priekšlikumi paredz "Krimas un citu Krievijas ieņemto reģionu atzīšanu" un armijas samazināšanu līdz 400 000 vīru.
ASV piedāvātais miera plāns arī paredz, ka Ukraina atsakās no visiem tālas darbības rādiusa ieročiem.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
