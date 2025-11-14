Mūziķis Ingus Ulmanis un grupa “Lādezers” Latvijas svētku sajūtās laiž klajā jaunu dziesmu “Piesaukšana”, kurai izmantots Ojāra Vācieša populārais dzejolis “Piesaukšana”. Dziesmas mūzikas autors ir Ingus Ulmanis; mūzikas producenti – Gints Sola un Ingus Ulmanis.
Kā norāda mūziķi, grupa “Lādezers” turpina savu aktīvo darbību, kura īpaši atsākusies pēc Ingus Ulmaņa sešdesmit gadu jubilejas turnejas. Grupa ne tikai uzstājas, bet aktīvi strādā arī ierakstu studijā, un jaunā dziesma tam ir apliecinājums. Tā ir pirmā dziesma, ar kuru grupa iepazīstina plašāku publiku pirms iecerētās koncerttūres “Zemūdenes”, kura sāksies 2026. gada februāra beigās.
Dziesma “Piesaukšana” iznāk laikā, kad svinam Latvijas valsts proklamēšanas 107.gadadienu, un tas dziesmai un šim brīdim piedod patriotisku noskaņu, tomēr dziesmas teksts ar savu maģisko un tradicionālo sajūtu tai piešķir aktualitāti jebkurā brīdī, īpaši šobrīd, kad Latvijas sabiedrībā ir liela idejisku uzskatu dažādība.
Ingus Ulmanis teic: “Pret Ojāru Vācieti man allaž bijusi īpaša cieņa. Pat nevaru formulēt šo sajūtu, bet viņš vienmēr man bijis ļoti tuvs savā garā... Ir sajūta, ka Ojāra dzeja būtu aktuāla gan mūsu senčiem, gan mūsdienu paaudzei. Lielā respekta dēļ reti izmantoju viņa dzeju savās dziesmās, īpaši jau tik populāru dzejoli kā “Piesaukšana”. Tomēr pie manis tas atnāca ar tādu spēku, ka nespēju atturēties realizēt to muzikālā formā. Ojārs Vācietis mani vienkārši apbūra slīpā lietū. Un ne tikai dzejolis, bet arī tas, kā viņš pats to runā, ko es pat mēģinu pēdējā piedziedājuma improvizācijā atdarināt...”
Pavisam nesen grupa uzsāka sadarbību ar fotogrāfu Artūru Kondrātu, un dziesmas videoklipam izmantotas viņa fotogrāfijas.
“Strādāt kopā vienmēr ir radošs un iedvesmojošs process – tā jau ir mūsu otrā sadarbība. Kad satiekas divi radoši cilvēki, vienmēr ir interesanti vērot, kas no tā var izaugt un kā idejas sāk elpot, kā mūzika sasaucas ar fotogrāfiju. Prieks, ka varēju palīdzēt realizēt un pārvērst Ingus ieceri attēlos.”
Biļetes uz koncertiem var iegādāties “Biļešu paradīzes” tīklā.
Grupas koncertturnejas "Zemūdenes" koncerti notiks:
14. februārī plkst.19 KC “Siguldas devons”
20. februārī plkst.19 Gulbenes novada Kultūras centrā
21. februārī plkst.18 Ogres Kultūras centrā
27. februārī plkst.19 Valmieras Kultūras centrā
28. februārī plkst.19 Talsu Kultūras centrā
6. martā plkst.19 Ādažu Kultūras centrā
8. martā plkst.16 VEF Kultūras pilī
20. martā plkst.18 Kultūras centrā “Ulbrokas Pērle”
21. martā plkst.18 Limbažu Kultūras centrā
28. martā plkst.18 Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē
