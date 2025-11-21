Vašingtona un Maskava izstrādājušas priekšlikumu, kas paredz ar Krievijai ļoti izdevīgiem nosacījumiem izbeigt karu Ukrainā, vēstījuši Rietumu mediji.

"Miera plāna" galvenie arhitekti esot ASV prezidenta Donalda Trampa īpašais sūtnis Stīvs Vitkofs un Krievijas diktatora Vladimira Putina pārstāvis Kirils Dmitrijevs. Krievijai draudzīgie nosacījumi tiek virzīti brīdī, kad Ukrainu pārņēmis plašs korupcijas skandāls, kura dēļ vājinātas prezidenta Volodimira Zelenska pozīcijas. Izskanējis, ka miera plāna, kurā esot 28 punkti, tapšanu iedvesmojis Trampa 20 punktu plāns, kas ņemts par pamatu pamiera panākšanai Gazas joslā starp Izraēlu un teroristisko grupējumu "Hamās". Vitkofa izvirzīšanās sarunās ar Krieviju asi kontrastē ar ziņām, ka amatu grasās atstāt atvaļinātais ģenerālis Kīts Kellogs, kurš ir Trampa sūtnis Ukrainas jautājumos. Vitkofs savukārt atbild par sakariem ar Krieviju un tiek uzskatīts par Maskavai draudzīgāku.

Krievijas vēlmju saraksts

Amatpersonas, kas informētas par plāna saturu, atklājušas, ka Ukrainai tiek prasīts atdot Krievijai visu Donbasu, tostarp to teritoriju, ko Maskava pašlaik nekontrolē. Izvirzītie nosacījumi paredz "Krimas un citu Krievijas ieņemto reģionu atzīšanu", aģentūrai AFP atklājusi kāda augsta Ukrainas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma. Plāna ietvaros Ukrainas bruņotie spēki tiktu samazināti vairāk nekā uz pusi – līdz 400 000 karavīru.

