Ziemassvētku kauju muzejā atjaunota brīvdabas ekspozīcija, un valsts svētku mēnesī līdz 24. novembrim muzejs būs atvērts katru dienu no plkst. 10 līdz 16.
Ziemassvētku kauju muzeja vadītājs un brīvdabas ekspozīcijas autors Dagnis Dedumietis informē, ka jaunā ekspozīcija stāsta par latviešu strēlnieku ikdienu sadzīvē un kaujas laukā, iepazīstinot ar kara realitāti un tā ietekmi uz cilvēku dzīvi. Atjaunotās ieroču pozīcijas – artilērijas, mīnmetēja un ložmetēja – demonstrē militāro tehnoloģiju attīstību, savukārt dzelzceļa posma un noliktavas rekonstrukcija piedāvā iepazīt karā iesaistīto resursu mērogus. Ekspozīciju papildina "zaļā klase", kas paredzēta brīvdabas pasākumiem. "Tīreļpurvs un šeit saglabātās Pirmā pasaules kara laika liecības ir Eiropas mērogā unikāls militārās vēstures objekts," uzsver D. Dedumietis. Lai saglabātu šīs vietas stāstu un šeit kritušo karavīru piemiņu, 2005. gadā izveidoja Latvijas Kara muzeja filiāli "Ziemassvētku kauju muzejs".
