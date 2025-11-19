Vakar svinējām svarīgākos mūsu valsts svētkus – Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienu. Tam par godu galvaspilsētā Rīgā un daudzviet Latvijā notika daudzi svinīgi pasākumi.
Otrdien no rīta notika ekumeniskais dievkalpojums Rīgas Doma baznīcā, pēc tam amatpersonas un sabiedrības pārstāvji nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa. Dienas vidū notika Saeimas svinīgā sēde. Daudzu iedzīvotāju vislielāko interesi raisīja Latvijas un tās sabiedroto bruņoto spēku un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu militārā parāde 11. novembra krastmalā. Pēcpusdienā Rīgas pilī notika Valsts augstāko apbalvojumu – Triju Zvaigžņu ordeņa, Viestura ordeņa un Atzinības krusta – pasniegšanas ceremonija. Šajā reizē apbalvojumus saņēma 33 personas. Pievakarē notika svētku koncerts Latvijas Nacionālajā teātrī, bet pašā vakarā – Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča svētku uzruna pie Brīvības pieminekļa. Pēc tam Rīgas pilī par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 107. gadadienai notika svinīgā svētku pieņemšana, uz kuru tika aicināti politiķi, radošie darbinieki, uzņēmēji un citas sabiedrībā ievērojamas personas.
Kā atzīmē NBS, šogad parādei dots jauns nosaukums – Nacionālo bruņoto spēku, sabiedroto vienību un valsts aizsardzībā iesaistīto dienestu parāde. Tas atspoguļojot visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu Latvijā, kā arī sabiedroto valstu nozīmīgo ieguldījumu Latvijas drošībā. Nacionālos bruņotos spēkus parādē pārstāvēja Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija, Štāba bataljons, Jūras spēki, Gaisa spēki, Nodrošinājuma pavēlniecība, Zemessardzes 1. Rīgas, 2. Vidzemes, 3. Latgales un 4. Kurzemes brigāde, kā arī Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde. Parādē soļoja sabiedroto valstu karogu grupas, NATO Spēku integrācijas vienības Latvijā, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta vienības, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vienība un citi. Parādi papildināja Latvijas un sabiedroto gaisa spēku pārlidojums. Tāpat bija skatāma plaša Latvijas un sabiedroto bruņoto spēku militārā un citu dienestu tehnika. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs uzrunā parādē sacīja: "Drošība ir pārliecība, ka bērni var augt mierīgi. Tā ir pārliecība, ka mūsu valoda, kultūra un demokrātija ir pasargātas. Drošība ir pārliecība par nākotni. Drošība balstās uz ieguldījumiem mūsu aizsardzības un noturības spēju stiprināšanā. Tās nav tikai tehnoloģijas. Drošība ir cilvēks. Karavīrs, kurš zvērējis aizsargāt savu valsti. [..] Drošība ir mācīšanās. Drosmīgi uzlūkosim savas vājās vietas un stiprināsim sevi. Mācīsimies no Ukrainas pieredzes, un turpināsim atbalstīt Ukrainu pret agresoru. Un tas nebūt nav tik vienkārši. Dažkārt tas ir pat ļoti sāpīgi. Lai mūžīgs miers Ņikitam Sļadzevskim, kurš gāja bojā šā gada maijā kaujā Luhanskas apgabalā Ukrainā. Gaišā piemiņā turam arī Vitāliju Smirnovu un Edgaru Platonovu, kuri par mieru Ukrainā krituši 2023. un 2024. gadā. Drošība ir arī uzticība mūsu bruņotajiem spēkiem, mūsu iekšlietu dienestiem, mūsu sabiedrotajiem. Tā ir pretošanās mums nelabvēlīgiem spēkiem un viņu vēlmei graut mūsu kopības sajūtu. [..] Mēs nosargāsim sev tuvo un dārgo. Savu ģimeni, savu valsti, savu brīvību un neatkarību. Mums viss izdosies, ja rīkosimies mierīgi, atbildīgi, bez panikas, pārspīlējumiem un bažām par to, kā būs, ja būs. Turēsimies pie sava mērķa! Ar lepnumu svinēsim Latvijas brīvību! Un ar atbildību turpinām to sargāt!"
