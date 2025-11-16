Tracis par un ap Stambulas konvenciju, domājams, nerims tik drīz. 

Jo patiešām, ja paklausās atmodas laika simbolu, tad esmu ierindojams melno spēku rindās, kaut esmu viens no Latvijas Tautas frontes dibinātājiem un 1991. gada janvāra barikāžu dalībniekiem. Klausoties tā vien likās, ka 56 Saeimas deputātus tūlīt vajadzētu "sašņorēt", jo viņi balsoja par Stambulas konvencijas denonsēšanu.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē