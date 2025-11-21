Šī gada 22. novembrī pilnā mērā spēkā stājas ASV noteiktās sankcijas pret lielākajiem Krievijas naftas un naftas produktu ražotājiem un eksportētājiem – "Rosņeftj" un "Lukoil", iesaldējot to aktīvus ASV, kā arī aizliedzot ASV uzņēmumiem jebkādu sadarbību ar šiem uzņēmumiem un to meitassabiedrībām. 

ASV cer, ka šāds ekonomiskais spiediens liks Krievijai sēsties pie sarunu galda un pārtraukt karu Ukrainā. 

Ar sankcijām abiem minētajiem uzņēmumiem problēmas Krievijas naftas nozarei nebeigsies, jo visiem tiem uzņēmumiem, kas turpinās sadarboties ar abiem minētajiem Krievijas naftas gigantiem un to meitas uzņēmumiem, tiek solītas ASV sekundārās sankcijas. Sekundārās sankcijas abu Krievijas uzņēmumu pozīcijām naftas tirgū ir vēl postošākas par tiešajām, jo 80–90% globālās naftas tirdzniecības notiek ASV dolāros, tātad šajos darījumos ir netieši iesaistītas arī ASV bankas caur uzņēmumu apkalpojošo banku korespondētājrēķiniem ASV. Tieši tādēļ uzņēmumi, kas pērk naftu vai naftas produktus starptautiskajā tirgū, nevar ignorēt ASV noteiktās sekundārās sankcijas, jo pārkāpuma gadījumā riskē ar norēķinu ASV dolāros slēgšanu, kas būtībā nozīmē izslēgšanu no naftas un naftas produktu tirgus. Citiem vārdiem sakot, pēc 22. novembra neviens uzņēmums pasaulē, kuram ir svarīgi norēķini ASV dolāros, vairs nedrīkstēs pirkt "Rosņeftj" un "Lukoil" naftu un naftas produktus vai kā citādi sadarboties ar šiem uzņēmumiem. Šī iemesla dēļ ASV sankcijas būs efektīvas un jau ir izraisījušas krasu Krievijas naftas apjomu pirkšanas samazinājumu un Krievijas naftas cenu samazinājumu, taču to lielākie efekti būs novērojami pēc sankciju spēkā stāšanās datuma, īpaši decembrī.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē