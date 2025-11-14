Igaunijā pēc kritikas par amerikāņu repmetāla grupas "Limp Bizkit" līdera Freda Dērsta atbalstu Krimas aneksijai atcelts nākamgad maijā plānotais koncerts Tallinā, paziņoja pasākuma organizators "Baltic Live Agency".
"Informējam, ka ārpus organizatora kontroles esošu apstākļu dēļ 2026. gada 31. maijā plānotais "Limp Bizkit" koncerts ir atcelts. Atvainojamies!" "Baltic Live Agency" rakstīja sociālajā tīklā "Facebook". Pirmdien bija plānots sākt koncerta biļešu iepriekšpārdošanu, taču tā tika atlikta. Koncerts, par kuru tika paziņots 7. novembrī, izpelnījās ažiotāžu saistībā ar Dērsta paziņojumiem Krievijas militārās agresijas atbalstam. Cita starpā Dērsts iepriekš ir uzstājies ar karogu, uz kura krievu valodā bija rakstīts "Krima = Krievija".
Pēc koncerta izziņošanas Igaunijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka agresorvalsts atbalstītāji Igaunijā nav gaidīti. 2009. un 2020. gadā "Limp Bizkit" koncertēja Latvijā.
Aptauja
Kā tu vēlētos lasīt portāla LASI.LV saturu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.