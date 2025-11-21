Nosaukumiem liels spēks. Reklāmas uzlīmes rauš miljonus, ietekme satīklojusies mafiozā, globālā gobelēnā.

Mājsaimnieces tīksmi pozē, vīri kārto lielās lietas (vai otrādi, nav būtiski), korupcija pieņemta. Pieņemta bez konvencijām un vārdu plūdiem kā fatāls dabas spēks. Vispārinājumi pasludināti par slikto toni, bet personālijas, kas pašas gaumīgi ieaustas koruptīvajā drānā, klusē, jo labumi pašām atlec kā zelta dzīpariņi. Nu nav Latvijā morāla riebuma pret šeptēm un ļoti lielām šeptēm, štellēm un dīliem. Tāpat kā Ukrainā, kā Eiropā, tā Ķīnā un Amerikā. Ja sabiedrībā būtu dabiski izstrādājies fizioloģisks riebums pret korupciju, tā neeksistētu. Nu, protams, cilvēks ir vājš radības kronis. Lūk, šis vispārinājums gan tiek pieņemts kā politiskās gaumes un protokola aksioma. Ir izdevīgi būt vājam?

Pēcsvētku tāpatībā lūkojos pēc t. s. sabiedriskās domas atspīdumiem. Varen braši tagad uzstājas ikviens ar parādes, ar lieliskuma izteiksmi – sejā, ģērbā, mājā utt. 

