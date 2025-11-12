Novembra sākumā pie klausītājiem nonācis vokālās grupas "Latvian Voices" jaunākais albums "Rotā", kurā apvienotas desmit spilgtākās komponistes un grupas līderes Lauras Jēkabsones pēdējo gadu tautas mūzikas aranžijas un oriģināldarbi sešām balsīm a cappella.
"Rotā" ir vienpadsmitais Latvian Voices albums, taču pirmais, kurā visas dziesmas ir tikai un vienīgi Lauras Jēkabsones kompozīcijas vai aranžijas. Tās sakņojas tautasdziesmu tradīcijā un Baltijas mūzikas sajūtā, un līdzās latviešu valodai izskan arī igauņu un lietuviešu dziesmas. Albuma nosaukums izvēlēts par godu tā tituldziesmai, kas pie klausītājiem nonāca jau pērn.
"Latvian Voices ir mana kompozīciju laboratorija, kur vienmēr jūtos iedvesmota, atbalstīta, saprasta un, pats galvenais, radoši izaicināta. Rakstot mūziku mainīgajam grupas sastāvam, esmu attīstījusi savu muzikālo stilu un praktiskās prasmes komponēt man mīļākajam instrumentam – cilvēka balsij. Katram dalībniekam ir sava krāsa, noskaņa un vēstījums, un man ir liels prieks dalīties šajā ceļojumā caur savām kompozīcijām," stāsta komponiste un Latvian Voices soprāns Laura Jēkabsone.
Jau piecus gadus "Latvian Voices" ir jauktais ansamblis, pirms tam grupā dziedāja tikai soprānu un altu balsis. Kopš grupai pievienojies bass Jānis Strazdiņš, repertuārs, protams, ir mainījies taču arī liela daļa no "zelta fonda" ieguvusi jaunu un jaudīgāku skanējumu. Jaunais albums atspoguļo šo grupas radošo evolūciju.
"Albums pie klausītājiem nonāk novembrī - mēnesī, kad izjūtam īpašu latvietības un piederības sajūtu. Tautasdziesma ar latviešiem rezonē īpaši dziļi, un tā jau vairāk nekā 15 gadus kalpo arī kā mūsu vizītkarte ārzemēs.
Ceru, ka nākotnē albuma dziesmas atradīs ceļu pie koriem un citiem vokālajiem ansambļiem, kā arī iedvesmos mūsdienu un tautas deju horeogrāfus,"
piebilst Laura Jēkabsone.
Jauno albumu iespējams klausīties visās mūzikas straumēšanas platformās, kā arī iegādāties latvianvoices.lv e-veikalā.
Par Latvian Voices
Vokālā grupa Latvian Voices ir viena no dažām profesionālajām a cappella grupām Baltijā. Tās sastāvā muzicē Laura Jēkabsone, Beāte Krūmiņa, Zane Stafecka - Tene, Paula Pērkone, Una Stade un Jānis Strazdiņš. Latvian Voices galvenās vērtības ir ietērpt Latvijas kultūrvēsturisko mantojumu, latviešu tautasdziesmas, mūsdienu a cappella skaņās; radīt a cappella oriģinālmūziku; dalīties ar savu muzikālo pieredzi meistarklasēs, kā arī nest Latvijas vārdu pasaulē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu