"Prokuratūra joprojām ir apņēmības pilna cīnīties līdz galam tiesā, lietas iztiesāšana nav pabeigta, un arī prokuratūra tic taisnīgumam šajā lietā," pieminot 2013.gada 21.novembrī Zolitūdes traģēdijā bojāgājušos un izsakot līdzjūtību tuviniekiem, TV24 raidījumā "Dienas personība ar Veltu Puriņu" teic jaunais ģenerālprokurors Armīns Meisters.
"Prokuratūra, protams, jūt atbildību par to, ka lietas iztiesāšana nav pabeigta un cietušajiem ir tiesības zināt, kas ir vainojams šajā traģēdijā un kāds sods par to pienākas, lai gan manā izpratnē šis sods nekad nevar būt samērīgs, ņemot vērā bojāgājušo skaitu un to cilvēku skaitu, kas šajā nelaimē ir cietuši." Uz jautājumu, kas kavē lietas izskatīšanu un ātrāku tās virzību, ģenerālprokurors norāda, ka šīs lietas iztiesāšana ir sarežģīta un apjoms – īpaši liels. "Ja atceramies – pirmās instances tiesas spriedums bija vairāk nekā 1000 lappušu garš, es pat nezinu Latvijas vēsturē nevienu tādu krimināllietu. Ir jāiziet šī tiesvedības kārtība. Redzams, ka lieta ir atgriezusies pārskatīšanā apelācijas instancē atkārtoti."
