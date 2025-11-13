Latvija vērsīsies pie Eiropas Komisijas (EK) ar lūgumu atbrīvot no solidaritātes rezerves, kas paredz uzņemt patvēruma meklētājus savā teritorijā.
EK ir pirmo reizi sagatavojusi un nodevusi dalībvalstīm izskatīšanai ikgadējo Eiropas ziņojumu par patvēruma un migrācijas situāciju Eiropas Savienībā (ES). Ziņojumā iekļauta arī migrācijas prognoze 2026. gadam, dalībvalstu iedalījums kategorijās pēc migrācijas spiediena un priekšlikumi par ikgadējās solidaritātes rezerves izveidošanu atbilstoši regulai par patvēruma un migrācijas pārvaldību un tajā noteiktajiem statistikas kritērijiem, informē Iekšlietu ministrijā.
Dalībvalstis paredzēts iedalīt trīs kategorijās – dalībvalstis, kuras skar migrācijas spiediens, dalībvalstis, kurās ir migrācijas spiediena risks, un dalībvalstis, kuras saskaras ar ievērojamu migrācijas situāciju. Patlaban EK Latviju ir iekļāvusi to dalībvalstu grupā, kurās ir migrācijas spiediena risks. Tas paredz, ka saskaņā ar regulu dalībvalstīm, kuras iekļautas "migrācijas spiediena riska" kategorijā, ir jāizvērtē ieguldījums ES solidaritātes rezervē ar kādu no piedāvātajiem atbalsta veidiem – uzņemot patvēruma meklētājus savā teritorijā, nodrošinot finansiālu ieguldījumu vai sniedzot operatīvu un tehnisku atbalstu citām ES dalībvalstīm. Regulējums arī paredz iespēju lūgt atbrīvojumu no solidaritātes ieguldījuma.
Latvija izmantošot visus sev pieejamos instrumentus, lai skaidrotu EK Latvijas situāciju un lūgtu izņēmumu solidaritātes rezerves ietvaros. EK norādījusi, ka neviena ES dalībvalsts automātiski nav atbrīvota no pienākuma sniegt ieguldījumu ikgadējā solidaritātes rezervē. Lai varētu pieprasīt izņēmumu no solidaritātes rezerves, ir arī jāiesniedz rīcības plāns, kas ļaus nākotnē pildīt savu solījumu par ieguldījumu solidaritātes rezervē.
Dalībvalstu iekļaušana kategorijās balstās uz "Eurostat" datiem. Atbilstoši regulai galvenie noteicošie faktori ir patvēruma meklētāju un pagaidu aizsardzības statusu saņēmušo personu skaita īpatsvars iepretim dalībvalstu iedzīvotāju skaitam un iekšzemes kopproduktam.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu