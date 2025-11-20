No 2026. gada 1. janvāra valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga tiek paaugstināta no 740 līdz 780 eiro, informē Labklājības ministrija.
To paredz 19. novembrī valdības sēdē pieņemtie grozījumi Ministru kabineta noteikumos. Grozījumi attiecas uz darba devējiem un darba ņēmējiem, atgādina Labklājības ministrijas Komunikācijas nodaļas sabiedrisko attiecību speciālists Egils Zariņš. Darba devēja darbaspēka izmaksas pieaugs par tiem darbiniekiem, kuriem pašreiz ir noteikta minimālā mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros (740 eiro) vai zemāka.
Tāpat arī par tiem darbiniekiem, kuriem mēneša darba alga normālā darba laika ietvaros ir zemāka par grozījumos noteikto minimālo mēneša darba algu normālā darba laika ietvaros (780 eiro). Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem 2024. gadā 117 895 darba ņēmēji jeb 15,3% saņēma minimālo vai vēl mazāk. Pirms trim gadiem minimālo algu vai vēl mazāku algu saņēmuši 19,4% darba ņēmēju. Saskaņā ar CSP datiem šā gada septembrī Latvijā bija nodarbināti 898,1 tūkstoši iedzīvotāju.
