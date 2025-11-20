Varbūt starp lasītājiem ir tādi, kuri tīmekļa platformās redzējuši video ar t.s. androīdajiem robotiem. 

Laika gaitā šie mehānismi sākuši ne tikai puslīdz pārliecinoši staigāt, bet pat dejot un mest kūleņus. Tajā pašā laikā tie nespētu orientēties svešā virtuvē. Eksperti (piemēram, "Nvidia" boss Džims Fans) skaidro, ka problēma ir apmācībā. Robotu var, teiksim tā, uztrenēt veikt akrobātiskus vingrinājumus, tomēr robots nesaprot, kā funkcionē pasaule ap viņu. Tas nav gatavs negaidītiem pavērsieniem.

Ja mēs paraugāmies uz politiķiem, kuri iesildās priekšvēlēšanu periodam, rodas iespaids, ka viņi mācās apgūt dažādus publiku sajūsminošus retoriskus paņēmienus. Viens vingrinās maksimāli pārliecinoši demonstrēt savu gatavību "gādāt par valsts aizsardzības spējām". Cits izkopj prasmi manipulēt ar "nosargāsim latviskās vērtības". Pašiem politiķiem šķiet, ka atliek iemācīties dažas tēmas, spēt tās regulāri un precīzi atkārtot, lai iepatiktos vēlētājiem.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija
Lasi 2 gadi akcija produkts

Lasi 2 gadus

AKCIJA! Abonē gadam, lasi 2 gadus. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā. 

29,99 € / uz 104 nedēļām . Tikai 0,29 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē