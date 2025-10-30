Šovā “Slavenības. Bez filtra” Aleksandras Kurusovas draugs Mainots sagādājis viņai pārsteigumu – tikšanos ar kādu noslēpumainu dāmu, kuras vārdu viņš neatklāj. Izrādās, tā ir Aleksandras bērnības paziņa Liene Kiviča, un viņai ir svarīgs uzdevums – iedrošināt Aleksandru piedalīties skaistumkonkursā.
Aleksandra Kurusova piekrīt sava drauga uzaicinājumam doties uz satikšanos ar sievieti, kuras vārdu viņš atsakās nosaukt, vien pa ceļam daiļrunīgi viņu apraksta: “Sieviete garām kājām, ar pieredzi, skaista. Tā kā tur viss ir kārtībā. Iespējams, tu viņu zini.”
Aleksandrai īsti nav versiju, kas tā varētu būt, taču ieraugot Lieni Kiviču, viņa ir priecīgi pārsteigta: “Ak dievs, cik tu skaista! Pat blakus negribas sēdēt tādam skaistumam. Simts gadus neredzēta!”
Arī Mainots bārsta komplimentus Lienei: “Tu būtu pateikusi, ka būsi tik smuka, mēs arī sagatavoties. Tagad sanāk tā – tu esi tik smuka, mēs tik nesmuki.” Uzmetot aci Aleksandrai gan viņš atceras šīs tikšanās mērķi un attopas: “Ā, nē, es atvainojos! Tu saproti, ka man šī sieviete jāpārliecina piedalīties skaistumkonkursā.”
Aleksandra mierina Mainotu, ka saruna būs vieglāka, nekā viņš domā, jo noslēpumainā sieviete izrādījusies tieši Liene, un ir arī lielāka iespēja, ka Aleksandra piekritīs.
Mainots grib palielīties, cik sen jau pazīst Lieni, taču Aleksandra atklāj, ka ar Lieni ir pazīstama jau no bērnības dienām: “Ar Lieni mēs esam pazīstamas jau miljons gadus, kopš abas bērnībā dejojām sporta dejas.”
Video skaties: 1188play.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu