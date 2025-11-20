Simtiem auto entuziastu 18. novembrī visā Latvijā piedalījās valsts svētkiem veltītos karogu braucienos, un viens no kuplākajiem notika maršrutā Rīga–Sigulda. Kā novēroja 360TV Ziņas, biedrības “Audi Latvija” rīkotajā pasākumā piedalījās vairāk nekā 200 dalībnieku, un šoreiz kopīgajā braucienā varēja iesaistīties jebkuras markas automašīnas.
Sākotnēji iecerētais maršruts bija garāks – Rīga–Sigulda–Turaida–Rīga –, tomēr spēcīgais putenis, slidenie ceļi un vairākas avārijas uz Vidzemes šosejas lika rīkotājiem pārskatīt plānus. Brauciena organizators Ervīns Sīpols skaidroja, ka no Siguldas saņemtās ziņas par sarežģītiem braukšanas apstākļiem un problēmām Turaidas kalnā, kur daudzi autovadītāji vēl nebija nomainījuši riepas, lika drošības dēļ koriģēt maršrutu. Viņš uzsvēra, ka ziemas riepu savlaicīga uzstādīšana šādos apstākļos ir būtiska.
Tā kā brauciens notika bez kārtības sargu iesaistes, liela atbildība gulās uz organizatoru pleciem, kas regulāri informēja kolonnu par situāciju uz ceļa un nodrošināja brauciena raitu norisi. Sīpols atzina, ka pasākumu iespējamu padarīja dalībnieku atbildīgā un vienotā rīcība.
Arī brauciena dalībnieki pauda gandarījumu par kopā būšanas atmosfēru. Pirmo reizi pasākumā piedalījusies Māra stāstīja, ka pieredze raisījusi lielu sajūsmu un ļāvusi izbaudīt notikuma sirsnīgo noskaņu, ko īpaši novērtējis arī viņas mazmazdēls. Savukārt dalībniece Līga uzsvēra, ka piedalīšanās karogu braucienā devusi īpašu sirds siltumu un lepnumu. Mārtiņš atzina, ka sniegotie skati ceļā uz Siguldu piešķīruši braucienam piedzīvojuma sajūtu, un šis bijis pirmais gads, kad pasākums sakritis ar tik ziemīgiem laikapstākļiem.
Brauciens noritējis bez starpgadījumiem. Rīkotāji īpaši pateicas Rumbulas attīstības biedrībai par iespēju izmantot plašo Rumbulas laukumu, kas ļāvis vienviet sapulcināt lielo dalībnieku skaitu, jo Rīgā šādu piemērotu vietu neesot daudz.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu