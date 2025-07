"Latvijas Avīze" vaicāja Valsts darba inspekcijai (VDI): vai darbiniekam ir tiesības atteikties no karoga norādīšanas vai vārda kartītes lietošanas, ja to nav iespējams nomainīt? Vai gadījumā, ja darbiniekam šādu izvēli liedz, netiek pārkāptas viņa tiesības?

Inspekcija norāda, ka darba kārtību uzņēmumā nosaka vairākas lietas – darba kārtības noteikumi, koplīgums, darba līgums un arī darba devēja rīkojumi. Darbiniekam ir pienākums šiem noteikumiem pakļauties.

Tomēr darba līgumā nevar prasīt svešvalodas zināšanas, ja tas nav pamatoti nepieciešams darba veikšanai.

Prasībai pārzināt konkrētas svešvalodas, tostarp krievu valodu, nevajadzētu būt saistošai, piemēram, pārdevējiem, kasieriem, tirdzniecības zāles darbiniekiem, virtuves darbiniekiem un preču piegādātājiem.

Ja uzņēmums tomēr vēlas norādīt darbinieku svešvalodu prasmes, piemēram, izmantojot karodziņu simbolus uz vārda kartēm, neviens to neaizliedzot. Līdz ar to šī izvēle paliek katra uzņēmuma ziņā.

VDI skaidro: tā kā darbs Latvijas veikalos saistīts ar pakalpojumu sniegšanu Latvijas iekšējā tirgū, tad nav pamatota iemesla prasīt veikalu darbiniekiem zināt svešvalodas, tostarp krievu valodu. Tāpēc veikala darbiniekam ir tiesības darba pienākumu veikšanai lietot valsts valodu un attiecīgi viņi var atteikties no svešvalodu prasmju norādīšanas atpazīšanas zīmē, piemēram, vārda kartītē.

Ko dara citi uzņēmumi?

Līdzīga prakse, ar karodziņiem norādot valodu prasmes, bijusi arī veikalā "Stockmann". "Šī prakse, aizgūta no "Stockmann" veikaliem Somijā, tika ieviesta arī Rīgas un Tallinas veikalos. Tās mērķis bija veicināt pozitīvu klientu apkalpošanas pieredzi gan klientiem, kuri varēja viegli noteikt, kādā valodā iespējams sazināties, gan darbiniekiem, kuri tādējādi jutās drošāk un ērtāk komunikācijā ar klientu. Šī pieeja bija īpaši noderīga, apkalpojot tūristus, kuri bieži apmeklē "Stockmann" veikalus visās trijās valstīs, tostarp Rīgā," norāda "Stockmann" mārketinga vadītāja Ilona Cera. Pašlaik karodziņu izmantošana "Stockmann" veikalā vairs netiekot praktizēta. Šāds lēmums pieņemts pirms pāris gadiem.

Diskusija Polijā

Dažādu valodu saīsinātus apzīmējumus ar valstu karogiem ne tikai Latvijā, bet arī citur pasaulē, izmanto arī citās jomās, piemēram, interneta lapās, kas piedāvā saturu dažādās valodās. Un, piemēram, kā redzams Polijas sabiedriskā medija "Polskie Radio" mājaslapā valodu izvēlnē katrai no piedāvātajām valodām attēlots atbilstīgās valsts karogs, izņemot krievu valodu, kurai valsts karogs nav pievienots vispār. Šī tēma Polijas sabiedrībā izraisījusi diskusijas jau iepriekš. 2023. gada jūnijā "Polskie Radio" publicējusi kāda klausītāja Dominika vēstuli redakcijai, kurā viņš raksta:

"Es ierosinu valodas izvēlnē nomainīt Krievijas trīskrāsu karoga ikonu uz baltzilibalto karogu, lai skaidri apliecinātu piederību demokrātiskajai opozīcijai."

Redakcija toreiz uz šo priekšlikumu atbildēja: "Tas ir būtisks ierosinājums, un mūsu redakcijā viedokļi par to dalās. Līdzīgu vēstuli saņēmām arī no cita klausītāja. Saprotams, ka Krievijas trīskrāsu karogs, kas redzams mūsu lapā, kur ir raidījumi un publikācijas krievu valodā, var raisīt negatīvas asociācijas ar pašreizējo imperiālo režīmu Krievijā. Turpretim baltzilibaltais karogs kļuvis par simbolu tiem krieviem, kuri iebilst pret karu Ukrainā un vēlas pārmaiņas Kremļa režīmā. Zem šī karoga darbojas Krievijas Brīvprātīgo korpuss un Krievijas Brīvības leģions. Tomēr valodas ikonas maiņa raisa vairākus jautājumus. Pirmkārt, cik lielā mērā baltzilibaltais karogs patiesi pārstāv jaunu, neimpērisku Krieviju, pat to cilvēku acīs, kuri neatbalsta režīmu. Otrkārt, jāatceras, ka Krievijas trīskrāsu karogs ir oficiālais valsts karogs kopš padomju varas sabrukuma ne tikai Putina, bet arī Jeļcina demokrātijas laikā. Turklāt, pat ja nākotnē pie varas nāktu demokrātiska valdība, nav zināms, vai valsts simbolika tiktu mainīta. Vienlaikus uzskatām, ka būtu svarīgi aicināt vairāk mūsu lasītāju un klausītāju paust savu viedokli par to, vai krievu valodas ikonu vajadzētu mainīt no oficiālā trīskrāsu karoga uz baltzilibalto." Taču šobrīd "Polskie Radio" mājaslapā valodu izvēlnē visas valodas joprojām tiek attēlotas ar attiecīgo valstu karogiem, piemēram, poļu, angļu, ukraiņu un pat baltkrievu. Izņēmums ir krievu valoda, kurai karogs nav pievienots vispār. Tā vietā tiek izmantots valsts burtu saīsinājums "RU".

Jāpiebilst, ka Latvijas sabiedriskais medijs "lsm.lv" portāla citvalodu versijas neapzīmē ar karogiem vispār, bet min tās attiecīgajā valodā, piemēram, "In English", "Українською", "По-русски".

Viedokļi

Politiķi: Uzņēmumam "Maxima" vajadzētu saņemties

Kā "Maxima Latvija" praksi vērtē politiķi?

Saeimas Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētājs Ainars Latkovskis: "Kā Lietuvas uzņēmums šādas lietas uzspiež Latvijā? Kāpēc vispār jānēsā agresorvalsts karogs? Pilnībā piekrītu un atbalstu darbiniekus, kuri nevēlas nēsāt šos karogus un uzskata, ka tas noteikti nav kas tāds, kas būtu jāliek pie krūtīm. Šī situācija ir absolūti negodīga pret darbiniekiem. Lietuviešiem tiešām vajadzētu saņemties un sakārtot savu uzņēmumu."

Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētāja Leila Rasima: "Manuprāt, pieprasīt darbiniekiem nēsāt kartītes ar karogiem, īpaši ja cilvēks pats to nevēlas, nav pareizi. Vēl jo vairāk šobrīd, kad Krievijas karogs daudziem ir kļuvis par simbolu ar negatīvām asociācijām. Tādējādi arī klientiem var veidoties negatīva attieksme pret darbinieku, kurš šādu kartīti nēsā. Manuprāt, uzņēmumam "Maxima" vajadzētu pārdomāt savu rīcību. Tā ir visas lielās ķēdes atbildība, kā viņi šo risina, īpaši, ja darbiniekam pašam šāds simbols nav pieņemams. Akceptējot šādus simbolus, tos normalizējam savā vidē. Un cilvēkiem, kuri atbalsta Krievijas režīmu, šāda kartīte var kalpot kā signāls."