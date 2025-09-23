"Grāmatona" piedzīvojumam – jau piecas vasaras

Jau piekto gadu aizvadīts izdevniecības "Latvijas Mediji" rīkotais lasīšanas konkurss bērniem un ģimenēm "Grāmatons".
Īpašo jubileju izdevniecība kopā ar čaklākajiem lasītājiem sagaidīja apbalvošanas pasākumā Rīgas Zooloģiskajā dārzā.
Grāmatu lasīšanas maratona "Grāmatons" dalībnieki, kā ierasts, bija aicināti lasīt grāmatas un pildīt radošos foto uzdevumus. Konkursa būtība ir ņemt līdzi grāmatu savos vasaras piedzīvojumos, piemēram, ceļojumos, uz dārzu, pludmali, bēniņiem lietainā pēcpusdienā, kā arī izteikt savas domas par izlasīto. Sākumā konkurss noritēja tikai attālināti, toties tagad par nozīmīgu "Grāmatona" daļu ir kļuvis tā noslēguma pasākums, kur pulcējas lasošie bērni un ģimenes.
Apbalvošanas ceremonijā lasītājus sveica rakstniece un dramaturģe Rasa Bugavičute-Pēce, kuras grāmatas par ezīti Puksīti jaunākie dalībnieki bija lasījuši konkursa ietvaros. Īpašu sveicienu pašiem mazākajiem bija sagatavojis arī pats Puksītis. Lielākie bērni un viņu vecāki savukārt pasākuma laikā varēja iepazīt Vides izglītības centra "Zinarium" telpas, kur atrodami daudzi aizraujoši fakti par vides aizsardzību un dabu, kā arī īsti dzīvnieki, tostarp dienvidu trīsjoslu bruņnesis Globuss, par kura krustvecāku šogad kļuva grāmatnīcu tīkls "Globuss".
Izvērtējot iesūtītos darbus, izdevniecība bija izvēlējusies divus dalībniekus katrā vecuma grupā, kam tika piešķirtas speciālbalvas, tāpat savas īpašās balvas piešķīra Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs un Latvijas Nacionālais Dabas muzejs. Taču pārējās sponsoru balvas, kā arī galvenā balva – viedtālrunis – tradicionāli tika izlozētas. Parasti izloze notikusi konkursa žūrijas sapulcē, bet šoreiz par godu "Grāmatona" jubilejai izloze tika veikta noslēguma pasākumā, kur ierasties bija aicināti visi tie dalībnieki, kas bija izpildījuši visus konkursa uzdevumus.
Izdevniecības "Latvijas Mediji" direktore Kristīne Kirkila atklāj: "Mēs ļoti priecājamies par iespēju uz "Grāmatona" svētkiem uzaicināt pēc iespējas vairāk dalībnieku, jo pieteikumi ir tik radoši un brīnišķīgi! Ir skaidrs, ka bērni Latvijā lasa!" Sponsoru balvu izloze bija laimes spēle, kur dažiem paveicās vairāk, taču visiem dalībniekiem bija iespēja saņemt diplomus un mazas dāvaniņas no izdevniecības "Latvijas Mediji", kā arī sastapt citus lasītājus un apmeklēt Zooloģisko dārzu visas dienas garumā. Galveno konkursa balvu šogad ieguva Toms Brokāns no Rīgas, kurš lasīja grāmatas vecuma kategorijā 9+. Konkursā piedalījās arī viņa māsa Paula. Gan brālis, gan māsa "Grāmatonā" piedalījās jau otro gadu.
Izdevniecības īpašās balvas ieguva Agate Rutka no Gulbenes novada, Marta Bukše no Baltinavas, Verners Vjakse no Preiļiem, Gabriela Atvare no Limbažu novada, Katrīna Gaujēna no Madonas novada, Justīne Elza Grāvere no Jūrmalas, Elizabete Kļava no Iecavas, Māris Katrevičs no Tukuma novada, kā arī Grundu un Mežīšu ģimenes. Rīgas Zooloģiskā dārza abonementus ieguva Tomass Medvedevs no Mārupes un Māra Maija Vilcēna no Dobeles, savukārt Latvijas Dabas muzeja īpašo balvu – Meldra Duffy no Gulbenes novada.
Pēc apbalvošanas pasākuma ģimenēm bija iespēja brīvi izstaigāt Zooloģisko dārzu, kā arī piedalīties īpašās ekskursijās gida pavadībā un izzināt dabas pasauli pavisam tuvu. Lasītāji izmantoja izdevību Zooloģiskajā dārzā uzmeklēt grāmatās iepazītos dabas varoņus, piemēram, zirnekļus un kapibaras.
Konkursu atbalstīja grāmatnīcu tīkls "Globuss" un "Stabilo", Rīgas Nacionālais Zooloģiskais dārzs, Latvijas Nacionālais Dabas muzejs, Ilūziju muzejs "Cosmos", Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, neatkarīgais teātris "Dirty Deal Teatro", Ģertrūdes ielas teātris, "Polymer Clay Latvia" un Ventspils zinātnes centrs "Vizium".
"Grāmatons" atgriezīsies arī nākamgad, tāpēc ir vērts grāmatas turēt pa rokai un, protams, neaizmirst par lasīšanu arī rudenī un ziemā!
Toma Brokāna atsauksme
"Viņpus dzīvžogam" (Baiba Liepiņa, "Latvijas Mediji", 2024)
"Patika, ka šajā grāmatā tu pats vari izvēlēties savu stāstu. Arī tas, ka bija jāizglābj cilvēks, un tā vieta, kur es kritu lejā pa alu. Grāmatā daži momenti nepatika – tur, kur vīriņš svieda krūzi manā virzienā, ka meitene mani iegrūda alā, un tas, ka karaliene slikti izturējās pret cilvēkiem. Šo grāmatu ieteiktu citiem, jo pats vari izvēlēties savu stāstu."
