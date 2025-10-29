Jaunā Rīgas teātra režisors Alvis Hermanis, kurš nule iznācis arī uz politiskās skatuves ar kustību "Bez partijām", raksturojot bēdīgo demogrāfisko stāvokli Latvijā, stāsta, ka 600 Ainažu iedzīvotāji nesen pārvākušies uz Somiju.
Ņemot vērā, ka Centrālā statistikas pārvalde (CSP) pēdējos gados saskaitījusi ap 650 ainažnieku, rodas jautājums – vai šajā pilsētā tiešām atlikuši vairs tikai 50 cilvēku?
"Jo vairāk valdošo partiju finansētie mediji mūs apliks, jo vairāk tauta mums sekos. Jo tās ir dažādas realitātes. Ainažu skolotāja (kuras klasē beigušies bērni, jo 600 Ainažu iedzīvotāji nesen pārvākušies uz Somiju) dzīvo citā realitātē nekā Evika un viņas mediju armijas (LTV, radio, IR, NRA utt.) galvenās redaktores," tā 23. oktobrī Hermanis rakstīja "X" kontā. Runājot par Latvijas slikto demogrāfijas stāvokli, to pašu Hermanis atkārtoja intervijā LTV raidījumā "Kultūršoks" 24. oktobrī: "Man vakar viena sieviete teica, ka pēdējo gadu laikā no Ainažiem aizbraukuši 600 cilvēki uz Somiju. Tikai uz Somiju! [..] Tā tendence jau turpinās – valsts paliek aizvien tukšāka un tukšāka."
Reaģējot uz ierakstu platformā "X", kāds sociālo tīklu diskusijas dalībnieks citēja Limbažu novada mājaslapu (Ainaži administratīvi atrodas Limbažu novadā), kur par Ainažiem teikts, ka tur iedzīvotāju skaits ir 720, un pauž izbrīnu: "Un no tiem 600 prom uz Somiju…" Viņam piebalsoja žurnālists Dzintris Kolāts, kurš dzīvo Kuivižos Limbažu novadā: "Lūk, lūk! Maigi sakot, dīvaini... Atgādina šausmu stāstiņu par cilvēku pazušanu." Kolāts arī jautāja Hermanim: no kurienes tāda informācija par 600 emigrējušajiem ainažniekiem? Režisors uz to platformā "X" atbild, ka savu apgalvojumu esot balstījis kāda "ģimenes paziņas" sniegtajā informācijā, pieļaujot, ka iepriekš paša minētais skaitlis tomēr neatbilst patiesībai: "Iespējams, viņa domāja plašāku reģionu, Salacgrīvu ieskaitot. Pats neesmu gājis skaitīt. Savukārt pilnīgi droši zinu (jo pazīstu divas dakterītes no Rīgas Dzemdību nama), ka vecmātes un medmāsas tur tagad cīnās par klientēm. Jo mammas ar lieliem vēderiem tagad tur retums. Cilvēki Latvijā iet uz beigām."
Vēl kāds sociālo tīklu lietotājs vērsās pie Limbažu novada laikraksta "Auseklis" ar jautājumu par ainažnieku masveida pārvākšanos uz Somiju. "Labdien! Mūsu rīcībā šādas informācijas nav," atbildēja redakcija.
"Tā ir diezgan tāda tukša runāšana, tāda šaušana ar lielgabaliem pa zvirbuļiem. Kāpēc cilvēkiem stāstīt par vietējām norisēm kaut kādas pasakas vai nostāstus. Tas nekādā veidā nav nopietni ņemams un nopietni apspriežams jautājums," Hermaņa minēto faktu "Latvijas Avīzei" komentē "Ausekļa" redaktore Una Medne.
"Prominentām personām vajadzētu uzmanīgāk izteikties, nevis tā "demokrātiski" par visu ko pļāpāt. Iznāk tāda cilvēku kacināšana..."
Runājot par migrācijas tendencēm, Medne norāda, ka Limbažu novadā, tai skaitā Ainažos, ir līdzīga aina kā visā pārējā Latvijā, kur galvenais iedzīvotāju skaita sarukuma iemesls ir nevis masveida emigrācija, bet dzimstības lejupslīde. Laikraksta redaktore arī apšauba, ka tieši Somija būtu galvenais mērķis tiem iedzīvotājiem, kas devušies prom: "Visticamāk, vairāk mūsu cilvēku strādā Zviedrijā, Norvēģijā, Vācijā, Dānijā vai Nīderlandē."
Vēl 650 ainažnieku
Ainažos šā gada sākumā dzīvoja kopumā 650 iedzīvotāji, tas ir tikpat, cik pērn. Kopš 2020. gada iedzīvotāju skaits te sarucis par 46. Bet pēdējo trīs gadu laikā ainažnieku skaits samazinājies par sešiem cilvēkiem. Pat ja pieņemtu, ka visi viņi būtu pārcēlušies uz Somiju, tas ir tieši simts reižu mazāks skaitlis, nekā sākotnēji pieminēja Hermanis.