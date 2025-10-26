Otrdien, 23. oktobrī, Mārupē oficiāli atklāta jauna tehniskās apskates stacija kravas transportlīdzekļiem, kas aprīkota ar modernākajām pārbaudes iekārtām un paredzēta transportlīdzekļiem ar pilnu masu virs 3,5 tonnām.
Atklāšanas pasākumā piedalījās satiksmes ministrs Atis Švinka, VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) valdes priekšsēdētājs Aivars Aksenoks, kā arī sadarbības partneri no Vācijas uzņēmuma “TÜV Rheinland grupa”.
Aivars Aksenoks uzsvēra, ka jaunā stacija ievērojami uzlabos kravas automašīnu īpašnieku un vadītāju ikdienu, piedāvājot ērtus un mūsdienīgus apstākļus tehniskās apskates veikšanai. Savukārt satiksmes ministrs Atis Švinka norādīja, ka šī stacija ir nozīmīgs solis ceļu satiksmes drošības veicināšanā un starptautiskās sadarbības stiprināšanā.
Mārupes stacijā izveidotas divas modernas apskates līnijas, kas dienā spēs apkalpot līdz 150 kravas transportlīdzekļiem un piekabēm. Stacija atrodas “Tārtiņos”, Mārupes pagastā, un tā strādās darba dienās no plkst. 8.30 līdz 19.00.
Jaunā Mārupes stacija ir trešā no četrām jaunām tehniskās apskates stacijām, kas papildina CSDD tīklu visā Latvijā. Iepriekš atklātas stacijas Smiltenē un Līvānos, bet līdz gada beigām Rīgā plānots atvērt vēl vienu – vieglajiem transportlīdzekļiem, ar astoņām apskates līnijām.
CSDD aicina autovadītājus izmantot e-CSDD platformu, lai veiktu maksājumus attālināti un samazinātu gaidīšanas laiku tehniskās apskates veikšanai.
