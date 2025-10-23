Krāsu un garšu piedzīvojums aicina uz Latvijas Nacionālā dabas muzeja izstādi "Ķirbjaugi un paprika 2025". Šeit iespējams aplūkot vairāk nekā 250 ķirbjaugu un 60 paprikas un čili piparu šķirņu. Apmeklētāji var nobaudīt rudens ražas gardumus, kā arī saņemt vērtīgus padomus no pieredzējušiem dārzkopjiem par piemērotāko šķirņu izvēli savam dārzam vai virtuvei. Apskatīt un nogaršot rudeni uz muzeju devās arī 360TV Ziņas.
Garšu eksplozija dabas muzejā! Tur šobrīd apskatāma dārzkopības sezonas noslēguma izstāde, kurā var ne tikai baudīt acij tīkamu krāsu un formu daudzveidību, bet arī nogaršot Latvijā audzētas dārza veltes un iegādāties sēklas pavasarim.
Izstādē var iegūt arī noderīgu informāciju, piemēram, uzzināt, kurši ir piemērotākais ķirbis krēmzupai. Dārzniece Saiva Pekuse skaidro, ka krēmzupas vārīšanai var izmantot vairākas ķirbju šķirnes, bet īpaši labs būtu Austrālijas sviesta ķirbis, butternut¸ no kura sanāks smuki oranža krēmzupa ar izteiktu ķirbja garšu.
Izstādē apskatāmi ne tikai visiem pazīstami dārzeņi un ogas, bet iespējams apskatīt un pat nogaršot eksotiskas veltes, kā piemēram, sarkano gurķi un kavbūzi, kas ir arbūza un kabača krustojums. Dārzkope Valentīna no Talsiem stāsta vairāk par šo neparasto dārzeni: “Viņš ļoti veselīgs locītavām, tikai sulām vai svaigā veidā, ne cepšanai, ne vārīšanai neder.”
Plašajā paprikas kolekcijā redzamas gan pazīstamas šķirnes, gan arī skatuves cienīgi nosaukumi. Saiva Pekuses stāsta: “Šīs jaunās šķirnes, Karmena, Noktirne arī nāk iekšā un iekaro Latvijas piparu ēdāju sirdis.”
Viens no populārākajiem pipariem ir ar nosaukumu Apaļais rausītis, jo tas ir ideāls pildīšanai. Ļoti, ļoti biezs, tajā tikai iepilda gaļu un liek cepeškrāsnī.
Turpat apskatāmas aso piparu šķirnes. Latviešu garšas kārpiņām, habanero 10 ballu skalā būtu piemēroti visi pipari līdz 5 ballu atzīmei, lai izvairītos no nepatīkamas dedzināšanas sajūtas, bet, ko darīt, ja tomēr ir apēsts kaut kās ārpus asuma komforta zonas? Saiva Pekuse atzīst, ka vispārzināmais piens ir labs asuma sajūtas noņēmējs, bet vēl labāks ir saldais krējums vai sviests.
