Lietuvas aizsardzības ministre Dovile Šakaliene otrdien paziņoja par nodomu atkāpties no amata. "Tā ir politika – premjerministra un partijas vadītāja uzticība būtībā nosaka, vai jūs var deleģēt konkrēta amata veikšanai.
Neredzu iespēju turpināt darbu vidē, kurā nevalda uzticēšanās," viņa vakar paskaidroja žurnālistiem. Premjerministres Ingas Ruģinienes neapmierinātību pagājušajā nedēļā izraisīja Aizsardzības ministrijā notikusī neoficiāla tikšanās ar influenceriem un žurnālistiem, kurā ministrijas amatpersonas teikušas, ka nākamgad aizsardzības finansējums būs mazāks, nekā norādīts valsts budžeta projektā. Šakaliene apgalvoja, ka nav zinājusi par tikšanos, jo bijusi ārzemēs, bet Lietuvā valdošās Sociāldemokrātu partijas pagaidu priekšsēdētājs Mindaugs Sinkevičs ministrijā notikušo sanāksmi nodēvēja par "dīvainu žanru". Gan Sinkevičs, gan Ruģiniene paziņoja, ka netic savas partijas biedres skaidrojumam, ka viņa nav zinājusi par tikšanos. Šakaliene darbu aizsardzības ministres amatā sāka pērn decembrī. Lietuvas budžeta projekts paredz, ka nākamgad valsts aizsardzībai tērēs 4,79 miljardus eiro jeb 5,38% no IKP.
