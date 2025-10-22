28. oktobrī apritēs desmit gadi kopš Kristapa Porziņģa debijas Nacionālajā basketbola asociācijā (NBA).
Ātri tika pie iesaukas Vienradzis, kļuva par čempionu, ir piektajā desmitā līgas visu laiku pelnošāko basketbolistu sarakstā. Šīs sezonas sākumu 30 gadus vecais liepājnieks sagaida jaunā kolektīvā – Atlantas "Hawks", kam pirms sezonas tiek prognozēts labs lēciens.
Uzņēma ar ūjināšanu
Prasīgā Ņujorkas publika 2015. gadā Porziņģa draftēšanu ar ceturto numuru sagaidīja ar ūjināšanu un pat, tā teikt, nogalinošiem komentāriem internetā, neslēpjot domas par "Knicks" prezidenta Fila Džeksona izvēli. Taču jaunietis ar Ņujorkas kultūru un spiedienu prata sadzīvot negaidīti organiski. Pirmo oficiālo spēli "Knicks" rindās Kristaps aizvadīja 2015. gada 28. oktobrī, uzvarā pret Milvoki "Bucks" 24 minūšu laikā gūstot 16 punktus. Viņš izpildīja 12 soda metienus, trāpot deviņus un nopelnot galvenā trenera Dereka Fišera uzslavas. Pārsniegt debijas mačā gūto punktu skaitu izdevās 12. mačā līgā Latvijas neatkarības dienas priekšvakarā – 29 punkti, un drīz vien superzvaigzne Kevins Durents latvieša spēli raksturoja ar vārdu "Vienradzis", tādējādi Porziņģis tika pie savas skanīgākās iesaukas.
Pirmajā sezonā Porziņģis 72 mačos vidēji guva 14,3 punktus un 7,3 atlēkušās bumbas, tiekot atzīts par sezonas otro labāko debitantu aiz drafta pirmā numura Karla Entonija Taunsa. Otrajā sezonā 18,1 punkts, trešajā – 22,7 un vieta Zvaigžņu spēlē, kurā gan nevarēja piedalīties gūtās smagās ceļgala traumas dēļ, izlaižot pusotru gadu. Latvieša un "Knicks" vadības attiecības Fila Džeksona personā pasliktinājās, līdz ar to loģiska bija maiņa uz Dalasas "Mavericks". Teksasā īsta ķīmija ar Luku Dončiču neizveidojās, Kristaps gan turpināja krāt virs 20 punktiem vidēji spēlē, bet komanda divas reizes "play off" pirmajā kārtā piekāpās Losandželosas "Clippers". 2022. gada sākumā sekoja maiņa uz Vašingtonas "Wizards", nākamajā vasarā vēl vienā darījumā Porziņģis nokļuva Bostonas "Celtics". Liktenīgs pavērsiens, kas vainagojās ar čempiona titulu pagājušajā gadā.
No 2015. gadā pirmajā kārtā draftētajiem spēlētājiem par čempioniem vēl kļuvuši vien Kevins Lūnijs (trīs tituli ar Goldensteitas "Warriors") un Bobijs Portiss (Milvoki "Bucks"), bet viņu lomas bijušas mazākas.
Paskatoties vēl iepriekšējos desmit gadu draftus, jāsecina, ka no tiem spēlētājiem, kuri izvēlēti ar ceturto numuru, spilgtāka karjera kā Porziņģim bijusi tikai Raselam Vestbrukam. Tiesa, "triple double" karalis nekad nav kļuvis par čempionu.
Atlantai paredz lielu progresu
Porziņģim līgums ar "Celtics" bija spēkā arī uz nākamo sezonu, taču Bostonai nācās domāt par kosmisko tēriņu mazināšanu, līdz ar to Porziņģis tika aizmainīts uz Atlantas "Hawks". Iepriekšējās divās sezonās "vanagi" austrumu konferencē bija devītajā un desmitajā vietā, zaudējot "play in" kārtā. Pirms tam trīs gadus spēlēja "play off", 2021. gadā tiekot līdz konferences finālam. Pirms šīs sezonas Atlanta tiek pieskaitīta tām komandām, kuras varētu spert platāko soli uz priekšu. Ģenerālmenedžeru balsojumā "Hawks" atzīta par lielāko ieguvēju starpsezonas darījumos. Interesanti, ka Atlantas ģenerālmenedžerim Onsi Saleham šī ir pirmā sezona tik augstā ampluā, pirms tam gads kā asistentam. Pirmie soļi izskatās daudzsološi, un tiek prognozēts, ka trīs četru gadu laikā "Hawks" varētu izaugt par titula pretendentiem. Arī šosezon apskatnieki redz, ka "vanagi" spēs uzlidot pat līdz ceturtajai piektajai vietai austrumu konferencē. Kristaps Porziņģis ir vienības pieredzējušākais spēlētājs. Vienības seja ir saspēles vadītājs Trejs Jangs, četrkārtējais Zvaigžņu spēles dalībnieks ir teicams uzbrukumā, bet vājš aizsardzībā. Pērn ar pirmo numuru "Hawks" draftēja francūzi Zakari Rizašē. Karjerai augšupejoša līkne ir Daisonam Danielam, Džeilenam Džonsonam, arī 24 gadus vecajam centram Onjekam Okungvu.
Līguma gads
Kristapam Porziņģim līgums ar Atlantas "Hawks" beigsies pēc šīs sezonas. Karjeras laikā NBA, ieskaitot šosezon paredzētos 30,7 miljonus ASV dolāru, viņš nopelnījis 235 miljonus ASV dolāru, kas līgas vēsturē ierindo 43. vietā. Pozīciju augstāk ir Kriss Bošs, bet zemāk – iepriekšējais komandas biedrs Bostonā Džeilens Brauns. Pēc nule kā parakstītā divu gadu līguma 90 miljonu vērtībā ar Hjūstonas "Rockets" saraksta līderis ir Kevins Durants – 598 miljoni, otrais Lebrons Džeimss ar 581 miljonu. Šīs summas ietver tikai komandas algu, ne reklāmas līgumus un citas sadarbības.
2015. gada NBA drafta pirmie septiņi numuri
1. Karls Entonijs Taunss (Minesotas "Timberwolves") – pieckārtējs Zvaigžņu spēles dalībnieks, labākajā sezonā (2019./2020.) guva 26,5 punktus vidēji spēlē, karjerā – 23,1. Kopš pagājušā gada spēlē Ņujorkas "Knicks". Izslēgšanas turnīrā spēlējis piecas sezonas, iepriekšējos divos piegājienos sasniegts konferences fināls.