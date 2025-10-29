Otrdien, 28. oktobrī no rīta pie Rīgas pils notika monarhu oficiālā sagaidīšanas ceremonija, kam sekoja Latvijas un Dānijas delegāciju sarunas.
Tad karaļpāris kopā ar Latvijas Valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču nolika ziedus pie Brīvības pieminekļa, vēlāk tikās ar Saeimas priekšsēdētāju Daigu Mieriņu un Ministru prezidenti Eviku Siliņu. Pēcpusdienā karalis un karaliene apmeklēja Latvijas Okupācijas muzeju, Latvijas Kultūras akadēmiju un jūgendstila kvartālu Alberta ielā Rīgā. Vakarā Rīgas pilī notika valsts vakariņas, ko par godu Dānijas karaļa un karalienes vizītei rīkos Valsts prezidents.
Plānots, ka šodien monarhi kopā ar Latvijas Valsts prezidentu apmeklēs Ādažu vidusskolu, kur piedalīsies valsts aizsardzības mācības nodarbībā, kā arī Ādažu militāro bāzi, kur tiksies ar Latvijas un Dānijas karavīriem un aizsardzības ministriem. Vizītes noslēgumā Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā notiks Dānijas rīkota pieņemšana.
Latvijas un Dānijas attiecību pamatā ir kopīga izpratne un interese par drošību un labklājību reģionā, teicis Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, kurš otrdien Rīgas pilī uzņēma Dānijas karaļpāri.
Kā informē prezidenta padomnieks Mārtiņš Drēģeris, tikšanās laikā pārrunātas abu valstu divpusējās attiecības, sadarbība aizsardzības jomā, Baltijas jūras reģiona drošības jautājumi, kā arī atbalsts Ukrainai tās cīņā pret Krievijas agresiju. Valsts prezidents izteicis pateicību Dānijas karaliskajai ģimenei par personīgo ieguldījumu Dānijas un Latvijas attiecību stiprināšanā. Rinkēvičs atzinīgi novērtējis labo sadarbību aizsardzības industrijas jomā, ko apliecina Dānijas–Latvijas Aizsardzības industrijas dienas, kas piesaistījušas uzņēmumu interesi gan no Dānijas, gan Latvijas. Latvijas prezidents paudis gandarījumu, ka Dānijas karaļpāra valsts vizītes laikā tiks parakstīti divi dokumenti, kas veicinās ciešāku sadarbību gan kvantu zinātnes, gan aizsardzības jomā. Rinkēvičs izteicis atzinību un pateicību par Dānijas ieguldījumu Latvijas un vienlaikus arī NATO austrumu flanga drošības stiprināšanā. Dānija kopā ar Latviju ir izveidojusi un vada NATO Daudznacionālo divīzijas štābu "Ziemeļi", lai stiprinātu NATO kolektīvo atturēšanu un aizsardzību, nodrošinot komandvadības elementu Baltijas reģionā. Dānijas Bruņotie spēki arī ir daļa no NATO Daudznacionālās brigādes Latvijā. Valsts prezidents augstu novērtējis Dānijas sniegto visaptverošo atbalstu Ukrainai tās cīņā pret agresoru Krieviju.
Kā liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", Ordeņu kapituls nolēmis apbalvot Dānijas karali Frederiku X un karalieni Mēriju, kā arī augstas amatpersonas ar Latvijas valsts apbalvojumiem. Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvota un Triju Zvaigžņu ordeņa lielkrusta komandieres pakāpē iecelta Dānijas karaliene Mērija, savukārt ar Viestura ordeni apbalvots Dānijas karalis Frederiks X, kurš iecelts par Viestura ordeņa lielkrusta komandieri. Vairākām citām amatpersonām piešķirts Viestura ordenis un Atzinības krusts.
