Dzejniece Magone Liedeskalna šovā "Slavenības. Bez filtra" ir izrāvusies no ikdienas pienākumiem un devusies uz Rīgu, lai satiktu ne tikai draudzeni Ilvu, bet arī pielūdzēju Edgaru. Šī bija pirmā reize, kad abi satikās ārpus Magones mīlas nometnes Sinolē.
Sēžot automašīnā, abi apsprieda nākotnes plānus, tostarp Edgara vēlmi apciemot Magoni mājās. Tomēr saruna drīz vien ieņēma daudz nopietnāku un dziļāku pavērsienu, veltītu attiecību dinamikai, sievietes lomai kā enerģijas devējai un emocionālajam līdzsvaram partnerībā.
Magone atzina, ka pēc laika, kas pavadīts kopā, jūtas iztukšota: "Pēc kopā pavadītā laika es jūtos izsmelta. Enerģijas noplūde drausmīga," viņa teica, skaidrojot, ka intimitāte prasa daudz spēka. "Ja tu man piekusušai vēl uzkrīti, es eju ciet. Es nevaru, man vajag savu enerģiju."
Viņa skaidroja, ka sieviete ir kā dāsns enerģijas avots: "Sieviete ir donors vīrietim. Sieviete dod enerģiju, bet nedrīkst dot par daudz. Ja tev neviens sešus gadus neapskauj, un pēkšņi – 30 reizes un bučas, un viss – tu paliec tukša."
Edgars bija mazliet apjucis, cenšoties saprast situāciju, taču Magone turpināja: "Es arī ar vārdiem dodu enerģiju – ar sarunu, ar sajūtām. Un, ja vīrietis ir skops un tikai ņem, nevis dod, tad viņš zaudē visu. Kosmoss to redz."
Viņa atklāja, ka agrāko partnerattiecību pieredze viņai skaidri parādījusi, ka partnerībā ir nepieciešams ne tikai dot, bet arī saņemt. Magone apgalvoja, ka tā nav tikai teorija, bet gan personīgi piedzīvota realitāte. "Man bijis savi vīrieši jāuztur," atzina Magone, norādot, ka viņai nav pieņemama šāda attiecību dinamika.
Kā piemēru viņa minēja savu bijušo vīru: "Žanis man pilnīgi neko nedāvināja un nedeva. Viņš uzskatīja, ka nekas nav jāatdod. Un viņš palika bez darba. Viņš ir izsperts uz ielas, zaudējis visu." Magone atklāja, ka ir sniegusi finansiālu atbalstu bijušajam partnerim brīdī, kad viņam pietrūka naudas: "Ja viņš neatdod neko, tad tā enerģija aiziet prom, un es palieku mīnusā." Viņa uzskata, ka Visums nodrošina līdzsvaru, un Žaņa pašreizējās grūtības ir tieši šī nelīdzsvarotības sekas.
"Ja vīrietis lutina sievieti un dod viņai, viņš no kosmosa saņem bonusus – labu darbu, algu, prestižu. Bet, ja viņš tikai ņem, nevis dod, viņš zaudē visu," uzsvēra Magone, piebilstot, ka ir guvusi "rūgtu mācību" no pagātnes kļūdām un vairs tās neatkārtos. Edgars, atbildot uz to, izteica viedokli, ka Magonei vienkārši nav veicies ar iepriekšējām attiecībām.
Video skaties: 1188play.
