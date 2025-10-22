Polijas drošības dienesti pēdējās dienās dažādās Polijas daļās aizdomās par sabotāžu plānošanu vairākos valsts reģionos aizturējuši astoņus cilvēkus, paziņojis Polijas premjers Donalds Tusks, kā arī valsts specdienestu pārstāvji.
Aizdomās turētie Krievijas slependienestu uzdevumā sūtījuši paciņas ar uzliesmojošām un eksplozīvām vielām uz Ukrainu. Viens no Varšavas tuvumā arestētajiem ir Ukrainas pilsonis. Vēl divi Ukrainas pilsoņi, viņa līdzdalībnieki, aizturēti Rumānijā, kur sprādzienbīstamās paciņas pārtvēruši šīs valsts specdienesti. "Bija paredzēts, ka sūtījumi uzliesmos vai eksplodēs transportēšanas laikā. Plānoto darbību mērķis bija iedzīvotāju iebiedēšana un to ES valstu destabilizēšana, kas sniedz palīdzību Ukrainai," presei skaidrojusi Polijas Nacionālā prokuratūra. Kopumā pēdējos mēnešos Polijā par darbošanos Krievijas dienestu labā aizturētas 55 personas. Tās veikušas izlūkdarbības pie militārajiem un kritiskās infrastruktūras objektiem, gatavojušas līdzekļus diversiju veikšanai un veikušas tiešus uzbrukumus.
