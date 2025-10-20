Dzīvnieku aizsardzības jomā likumu ir daudz, taču uzraugošās iestādes nav uzdevuma augstumos. Bet sabiedrībā atbildība pret cilvēka draugiem joprojām ir zemā līmenī. Šādi kopējo ainu vērtē klaiņojošo dzīvnieku glābēji.
Latvijā joprojām ir daudz nečipētu suņu, kontrolētas ielas kaķu kolonijas strauji papildina no jauna izmesti nesterilizēti minkas, bet dzīvnieku patversmes ir piepildītas. Par šo problēmu “Latvijas Avīze” rakstīja jau publikācijā “Patversmes dzīvnieku likteņi – iemidzināta pat trešā daļa” 9. oktobra numurā.
Šomēnes sabiedrības lielu uzmanību izpelnījās ziņa par 10. oktobrī Bauskas novada Brunavas pagastā nošautajiem trim suņiem, kuri pirms tam bija ieklīduši kādā privātīpašumā, esot plosījuši stirnu un apdraudējuši saimnieci. Pašvaldības policija esot izsaukusi dzīvnieku ķērājus no SIA "Dzīvnieku glābšanas dienests", taču mednieku kolektīva pārstāvis esot ieradies pirms dzīvnieku ķērājiem un suņus nošāvis. Par šo gadījumu Valsts policija sākusi kriminālprocesu, bet cilvēku diskusijas izvērtās augstos toņos. Viedokļi un secinājumi pēc notikušā ir dažādi, bet viens no problēmjautājumiem, kas arī izvirzījies – saimnieku atbildība, lai dzīvnieki neaizklīstu no mājām. Šajā aptaujā vēlamies noskaidrot jūsu viedokli.
Aptauja
Kā mazināt mājdzīvnieku klaiņošanu?
Publikācija tapusi projektā “Sarežģītā Latvija: no valsts līdz novadam”, kurā “Latvijas Avīze” sadarbojas ar laikrakstiem "Staburags", "Dzirkstele", "Brīvā Daugava", "Bauskas Dzīve", "Alūksnes un Malienas Ziņas" un “Ziemeļlatvija”.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas saturu atbild “Latvijas Avīze”.