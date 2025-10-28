Līdz ar sankcijām Krievijas naftas sektoram, ko nule noteicis ASV prezidents Donalds Tramps, Ukrainas izredzes uzlabojas, intervijā ziņu aģentūrai "Bloomberg" sacīja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers.
"Tas liecina par piesardzīgu optimismu Kijivas sabiedroto vidū attiecībā uz stingrāku ASV nostāju, kas varētu kaitēt Kremļa spējām vest karu," sacīja premjers.
"Tagad mēs esam labākās pozīcijās. Pagājušajā nedēļā bija daži tiešām būtiski notikumi," pauda Stārmers, norādot uz ASV sankcijām, kas noteiktas Krievijas naftas uzņēmumiem "Rosņeftj" un "Lukoil".
"Es gribētu izcelt lielāko notikumu, ko esam paveikuši sankciju jomā. Mēs noteicām sankcijas visiem naftas milžiem, tad prezidents Tramps noteica sankcijas diviem naftas milžiem, un Eiropas Savienība (ES) dažu dienu laikā nāca klajā ar savu jaunāko paketi. Tas būtiski ietekmēja Krievijas ekonomiku," uzsvēra premjers.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
