Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pirmdienas vakarā paziņoja, ka Pokrovskā, Doneckas apgabalā, turpinās kaujas.
"Runāju ar militārpersonām - īpaša uzmanība Pokrovskai, arī blakus esošajiem rajoniem. Tur pašlaik ir visspēcīgākie okupantu spēki un ievērojama uzbrukuma aktivitāte. Pilsētā turpinās kaujas: tas ir viņu galvenais mērķis - tieši Pokrovska," vakara uzrunā sacīja Zelenskis.
Iepriekš Ukrainas prezidents paziņoja, ka Krievijas karaspēks ir atsācis mēģinājumus ieņemt Pokrovsku, pilsētā notiek sīvas kaujas, pilsētā darbojas diversantu un izlūku grupas, un Ukrainas armija, pēc Zelenska teiktā, saskaras ar loģistikas problēmām.
Krievijas Aizsardzības ministrija iepriekš paziņoja, ka Krievijas trieciengrupas "veic aktīvus uzbrukuma pasākumus, lai paplašinātu kontroles zonu dzelzceļa stacijas tuvumā".
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 138 750
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz otrdienas rītam sasnieguši 1 138 750 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1060 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī Krievija zaudējusi 11 299 tankus, 23 508 bruņutransportierus, 34 044 lielgabalus un mīnmetējus, 1529 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1230 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 346 helikopterus, 75 054 bezpilota lidaparātus, 3880 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 65 786 automobiļus un autocisternas, kā arī 3984 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
