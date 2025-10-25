Sākums meklējams jau pirms mūsu ēras – sengrieķu kultūrā un mītos, un tie atgādina – jaunais ir sen aizmirstais vecais.
Mēs vienkārši esam ar īsu atmiņu, par laimi, to atgādināt palīdz cilvēces kultūras mantojums un tāds jaunlaiku zinātnes atklājums kā internets. Tas atver pasauli daudziem ar citām lietām aizņemtajiem, cilvēkiem ar veselības un vecuma ierobežojumiem. Arī es esmu kļuvusi par interneta vairāku kanālu pastāvīgo skatītāju, un viens no tiem ir Elizejas kopienas izveidotais kanāls par dažādiem garīgās dzīves jautājumiem, kas nav atraujami no pārējās dzīves. Īstenībā es to redzu kā sava veida krustpunktu laikā un telpā.
Kas mainīgajā pasaulē notiek ar mūsdienu cilvēku – sievieti un vīrieti – viņu atšķirīgajos vecuma posmos, par to tagad daudz runā un raksta. Elizejas raidījumu ciklu "Vīrieša tapšana" ir radījis satraucošais jautājumu loks par sabiedrības, īpaši vīriešu, fiziskās, mentālās un psihiskās veselības stāvokli, demogrāfiju, izglītību un cilvēku attiecībām vispār. Daudziem par lielu izbrīnu atbildes uz šiem jautājumiem sniedz sengrieķu mīti. Bet vēl neparastāk šķiet, ka šajā kontekstā šodien Latvijā atbildes meklē tikai daži kristīgie teologi. Gadsimtu gaitā ir radies tik daudz pārpratumu un konfliktu, it kā pasaule nebūtu vienota.
Sengrieķu varonis Hērakls iztīra Augeja lopu staļļus, kas nav mēzti 30 gadus. Tas apmēram ir vecums, kas sakrīt ar vīrieša nobriešanu, pirms tam ir meklējumi, taustīšanās un kļūdas. Mēsli, ja tos neiztīrām, sakrājas kā kūtī. Daudzi pēc tam savā dzīvē kaut ko radikāli maina, kamēr citi turpina tāpat – reibst no saviem panākumiem, varas un naudas, un par dzīves sauso atlikumu nedomā.
Mēs taču jau no valsts neatkarības gadiem atceramies oligarhus, kas līdz šai dienai noliedz savus nelietīgos darījumus, melo un pārsūdz tiesas spriedumus.
Vai viņi paši zina, kāda ir viņu dzīves jēga un ko viņi grib piemānīt?
Sengrieķu mīti par Hērakla varoņdarbiem runā par mums, šodien dzīvojošajiem, paplašina gan sievietes, gan vīrieša izpratni par sevi un citiem, ja vien mēs gribam zināt. Daudzi negrib, jo baidās atzīt savas kļūdas un maldus. Bet arī kļūdas diemžēl ir mantojums, kas liek citiem ciest un pāries mantojumā nākamajām paaudzēm. Mēs ļoti lēnām mācāmies, tāpēc sakām – cilvēce gudrāka nekļūst. Bet ir taču nākuši klāt neskaitāmi atklājumi neirozinātnē un psiholoģijā, tie palēnām ieviešas praksē. Nobriešana turpinās visu mūžu, vismaz tā tam vajadzētu būt. Lūk, tāpēc tāda interese par mītiem!
