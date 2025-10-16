TV kanāla 360 un Tet raidījumā "Sapnis citā Amerikā" Lauris Reiniks devās uz Sanfrancisko, lai tiktos ar uzņēmēju Ingusu Strikaiti. Inguss, operdziedātājas Jolantas Strikaites-Lapiņas brālis, ir panākumus guvis nekustamo īpašumu kompānijas vadītājs, taču ceļš uz veiksmi nebūt nav bijis viegls. Tomēr, pateicoties neatlaidībai un mērķtiecībai, viņš ir piepildījis savus sapņus, dzīvo laimīgi un veido sekmīgu karjeru.
Jautājot par pirmo darbu Amerikas Savienotajās Valstīs, Inguss atklāj, ka lēmums pārcelties uz Ameriku pirms vairāk nekā 20 gadiem bija spontāns: "Mamma bija bēdīga, bet atbalstīja. Es īpaši nestāstīju, ka man ir maz naudas – līdzi bija apmēram 50 dolāri. Mamma lidostā iedeva vēl kaut ko. Ielidojot Čikāgā, atceros, aploksnē bija 100 dolāri." Viņš ļoti uzticējās cilvēkam, kurš solīja viņu sagaidīt un palīdzēt iekārtoties Čikāgā, bet diemžēl šis cilvēks Ingusu pievīla.
Par laimi, Inguss tolaik ar draugiem.lv palīdzību bija saticies ar dažiem latviešiem no Čikāgas. Viņi viņam palīdzēja atrast pirmo darbu – kopt vecu vīru. "Maksāja labi, nekas sarežģīts nebija jādara," viņš atceras. Pamazām iepazīstot jaunus cilvēkus, Ingusa ceļš Amerikā turpinājās Losandželosas virzienā. "Tad pa pakāpieniem uz augšu ar cilvēkiem," stāsta Inguss, "Esmu draudzīgs, protu ātri atrast kopīgu valodu ar cilvēkiem un panākt vēlamo."
Lauris vēlējās uzzināt arī par pirmo saņemto algu. Inguss atceras: "Pirmajā čekā man bija 1350 dolāru nedēļā. Tas bija labi. Man nebija jāmaksā ne par dzīvokli, ne ēdienu. Taču aģentūrai sākumā bija jāsamaksā par pirmajām divām darba nedēļām." Viņš pat aizņēmies naudu no Čikāgas latviešiem, lai spētu izdzīvot.
Atskatoties uz Amerikā pavadītajiem gadiem, Inguss neuzskata, ka būtu piedzīvojis ļoti grūtus laikus. Viņš vienmēr atradis risinājumus. Taču pietrūkusi ģimenes un tuvinieku klātbūtne.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu